Ostaisitko 149 euroa kilolta maksavan härän ulkofileen? Jyväskyläläinen ruokakauppa otti myyntiin maailmankuulua lihaa, joka on "kerran elämässä" -kokemus

Jyväskylän Seppälän K-Citymarketin mainoksessa torstaina esillä ollut, poikkeuksellisen kallis, 149 euroa kilolta maksava härän ulkofilee on herättänyt uteliaisuutta. Millaista lihaa myydään tähän hintaan?

Seppälän K-Citymarketin kauppias Vesa Nurminen kertoo, että kyseessä on maailmankuulun Wagyu-härän ulkofilee.

Australiasta tulevan Wagyu-härän liha on kauppiaan mukaan erittäin marmorisoitunutta. Härän rasva on pähkinäistä ja hienoaromista ja aromikokonaisuus on täyteläinen.

Kovin paljon lihaa ei ole otettu myyntiin.

– Myynnissä on vain yksittäisiä fileitä. Se on tosi spesiaali ruoan harrastajien herkku ja "kerran elämässä" -kokemus. Voin suositella. Olen itse pari kertaa maistanut sitä, Nurminen kertoo.

Wagyu-härän lisäksi kallista lihaa saadaan Kobe-härästä, jota kasvatetaan vain tietyllä alueella Japanissa. Härille juotetaan olutta, niitä hierotaan ja niille lausutaan runoja.

Kobe-härän tapauksessa puhutaan jo 500 euron kilohinnasta.

– Wagyu on samaa rotua, mutta ei ihan samalla tavalla kasvatettua, vaikka vastuullisissa olosuhteissa se kasvatetaankin. Häristä pidetään huolta ja niitä hellitään elämänsä aikana, Nurminen kertoo.

Härän filee on sen verran hintavaa, että sitä myydään Seppälän Citymarketissa tällä hetkellä pari filettä viikossa. Yli jäänyt liha menee hävikkiin.

Sitä ei voida jauhaa jauhelihaksi, koska asiakkaalle halutaan tarjota huippulaadukas tuote.

– Tätä nautiskellaan spesiaaleissa elämäntilanteissa, joissa voidaan raaskia ostaa sellainen pihvi.

Vaikka liha on arvokasta, sen määrät ovat niin pieniä, että kaupan osalta ei voida puhua Nurmisen mukaan riskistä.

Aikaisemmin Wagyu-liha on ollut myynnissä kaupassa silloin tällöin erikoislihapäivinä, mutta nyt lihaa on tarkoitus pitää vakituisessa valikoimassa.

– Haluamme tarjota vaativimmillekin asiakkaille elämyksellisen valikoiman.

Niille, jotka lihan päätyvät ostamaan, kauppias suosittelee lihan paistamista todella kuumalla pannulla medium-kypsäksi.