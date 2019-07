Ostaisitko sinä käytetyn wc-pytyn Viitasaarelta? – kaupunki "konmarittaa" varastojaan kiertotalouden nimissä, jotta ne eivät olisi turhien tavaroiden säilytyspaikkoja

Siinäpä olisi puolenkymmentä ihan toimivaa käytettyä WC-pyttyä myynnissä.

Nurkassa 7 000 punaista iskemätöntä tiiltä letkoissa – tullut joskus tilattua vähän liikaa. Pari käyttämätöntä ikkunaa, suurkeittiöuuneja, toimistokalusteita, ovia, valaisimia, ilmanvaihtokoneita.

Kaikki nämä ja monet muut Viitasaaren kaupungille turhat tavarat ovat myynnissä eniten tarjoavalle Kiertonet-sivustolla. Jos kukaan ei tarjoa, tavarat myydään köntässä jobbarille tai viedään kuorma-autolasteissa kaatopaikalle.

– Olemme saaneet siivottua varastoja tarpeettomista tavaroista. Nyt varastot ovat paremmin hyötykäytössä siihen, mihin ne on tarkoitettu eli tarpeellisen tavaran kierrättämiseen. Usein varastoja käytetään väärin eli tarpeettomien tavaroiden säilyttämiseen, sanoo vs. kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa.

Viitasaari on ”konmarittanut” varastojaan erillisellä projektilla huhtikuusta lähtien. Konmaritus tarkoittaa, että kotiin jätetään vain sellaiset tavarat, jotka tuottavat asujalle iloa.

– Kyllä tämä touhu meille on tuonut valtavasti iloa. Olemme päässeet turhasta tavarasta eroon, ja nyt varastojen käytävillä mahtuu kulkemaankin, nauraa projektityöntekijä Jukka Hallberg.

Kaupungilla on kolme varastoa ja lukuisia pienempiä säilytystiloja eri kiinteistöissä.

Vielä kevättalvella musiikkiopiston entisten tilojen varasto oli niin täynnä rompetta, ettei siellä häävisti pystynyt kulkemaan. Hallberg aloitti tavaroiden inventoinnin, järjestelyn, myynnin ja poistamisen.

Tavaraa on viety pois rekkakuormittain, ja tyhjä tila odottaa nyt muuta käyttöä. Jäljelle jääneet tavarat ovat hyllyissä siististi järjestyksessä.

– Nyt tarpeelliset tavarat löytyvät, kun niille on käyttöä. Ennen saatettiin tietää, että meillä jossain on jotain, mille olisi käyttöä, mutta mistään sitä ei löytynyt, kun kaikki oli yhtä kaaosta, kuvailee Hallberg.

Nurkissa ja käytävillä maleksiva, kenties joskus tarvittava tavara on myös paloturvallisuusriski.

– Koko organisaation pitää oppia uudet käytännöt, etteivät varastot ja nurkat kohta taas täyty tavarasta. Pian meillä otetaan käyttöön varastonhallinnan työkalu, mikä helpottaa tavaranhallintaa merkittävästi, sanoo Jukka Tuohimaa.

Kiertonet-sivusto on julkisten toimijoiden internethuutokauppa, josta tavalliset kuluttajatkin voivat ostaa käytettyä tavaraa. Viitasaari on sivuston yksi monista myyjistä.

Hallberg ja Tuohimaa kehuvat sivuston toimintaa helpoksi.

– Minunkin kaltainen nettitumpelo osaa sitä käyttää, sanoo Hallberg.

Moni tavara ja tavaraerä on löytänyt ostajansa. Ostajat ovat usein vanhempia ihmisiä mutta myös nuoria nikkaroijia.

– Hyväkuntoista tavaraa etsitään edulliseen hintaan. Sellaiset, jotka osaavat itse rakentaa ja nikkaroida. Usein sähköasentajat etsivät erilaisia vempeleitä, joita he osaavat muuntaa eri tarkoituksiin. Jobbareita on liikkeellä, heillä on markkinat eteenpäin tiedossa, Hallberg luettelee.

– Porvoosta asti on haettu 20 euron tavara. Raahesta tultiin hakemaan kielistudion välilaseja. Ihmiset hakevat tavaraa kaukaakin, jos vain tarvitsevat.

Kaupunki suunnittelee muitakin ekologisen talouden askelia: virkamiesvalmistelussa on 771 aurinkosähköpaneelia terveyskeskuksen ja Viitasaari Areenan katoille. 0,2 megawatin voimala-asia etenee syksyllä lautakunnan päätettäväksi.

– Kiinteistöillä on sähkökuormaa niin paljon, että investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin, sanoo Jukka Tuohimaa.