Otavan kirjapainokylässä toimivassa Linnapaperissa tehtiin sukupolvenvaihdos

Keuruulaisessa kortti- ja lahjatavara-alan tukkuyrityksessä Linnapaperi Oy:ssä on tehty sukupolvenvaihdos. Vuonna 1991 perustetun yrityksen luotsi Mikko Linna on siirtynyt yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty Tapani Linna, 34, ja tuotejohtajaksi Sanna Linna-Rentto, 38.

Tapani Linna on työskennellyt Linnapaperissa päätoimisesti vuodesta 2015 myynnin, myynninohjauksen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Kortti- ja lahjatavara-alalta sekä markkinoinnista työkokemusta hankkinut Linna-Rentto on vastannut yrityksen tuotekehityksestä ja avainasiakkuuksista vuodesta 2005.

Linnapaperin tuoteryhmiä ovat posti- ja onnittelukortit, adressit, askartelu- ja lisenssitarrat sekä lahjatavaratuotteet. Yrityksen jälleenmyyjäasiakkaita ovat päivittäistavaraketjut ja tavaratalot, kirjakaupat, kukka- ja hautaustoimistot, sisustus- ja lahjatavaramyymälät sekä liikenneasemat.

Yritys toimi vuoteen 2011 Jyväskylässä. Nykyisin sen kotipaikka on Keuruulla Otavan kirjapainokylässä.

Linnapaperi työllistää täysipäiväisesti yhdeksän henkilöä. Oman myyntiorganisaation toimialueena on koko maa. Liikevaihto on noin 500 000 euroa.