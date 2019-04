Otkes: Airbus A319 -kone laskeutui aamulla Helsinki-Vantaalle rikkoutuneella renkaalla – Finnairin lennolla Vaasasta oli kaikkiaan 86 ihmistä

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut alustavan tutkinnan Helsinki-Vantaalle tänä aamuna laskeutuneesta lentokoneesta. Airbus A319 -matkustajakone laskeutui aamukuuden jälkeen kiitotielle rikkoutuneella renkaalla, kertoo viestintäpäällikkö Sakari Lauriala STT:lle.

Kyseessä oli Finnairin lento Vaasasta Helsinkiin, ja koneessa oli miehistö mukaan lukien 86 ihmistä. Henkilövahinkoja ei syntynyt.

– Tämä matkustajalentokone oli laskeutunut Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja rullannut rullaustielle, josta se oli hinattu asematasolle, minkä jälkeen matkustajat olivat päässeet koneesta pois.

Laurialan mukaan laskeutuminen sujui ”olosuhteisiin nähden onnistuneesti”. Vielä selvitetään, onko matkustamossa huomattu mitään laskeutumisen aikana.

Lauriala ei osaa sanoa, millä tavalla tarkalleen rengas oli rikki.

– Se on ollut ihan kunnolla rikki, mutta tarkempia vaurioita en pysty vielä kuvailemaan.

Rengas on ilmeisesti hajonnut jo Vaasassa.

– Se vaihe, jossa rengas on rikkoutunut Vaasan päädyssä, on vielä tutkinnan alla. Tämän hetken tiedon valossa se on rikkoutunut lähdön yhteydessä.

Lentokoneessa yhteensä kuusi rengasta

Rikkoutunut rengas on vasemman päälaskutelineen uloin rengas, Lauriala sanoo. Lentokonetyypissä on yhteensä kuusi rengasta.

– Kaksi keulassa, kaksi vasemmassa ja kaksi oikeassa päälaskutelineessä. Nämä kriittiset järjestelmät ovat yleensä kahdennettuja ongelma- ja vikatilanteita varten.

Lauriala uskoo, että alustava tutkinta tapauksessa riittää, eli että Otkesin ei tarvitse aloittaa varsinaista perusteellisempaa onnettomuustutkintaa.

– Me olemme tänään tehneet alustavaa tutkintaa siten, että neljä tutkijaa meni Helsinki-Vantaan lentoasemalle tekemään teknistä ja paikkatutkintaa ja alustavia kuulemisia ja lisäksi Onnettomuustutkintakeskus saa käyttöönsä lentoarvotallentimen.

Alustava tutkinta kestää viikoista muutamiin kuukausiin.