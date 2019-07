Otkes: "Kemijärven onnettomuuspaikan riskit tiedettiin ennalta" – vaarallisimmat tasoristeykset on poistettava

Onnettomuustutkintakeskus Otkesin mukaan kaikkien tasoristeysten nopeusrajoitukset on tarkistettava ja vaarallisimmat tasoristeykset on poistettava. Suosituksen taustalla on tänään julkaistu tutkinta Kemijärven joulukuisesta tasoristeysturmasta.

Viime joulukuussa tapahtuneessa onnettomuudessa kuorma-auton kuljettaja kuoli ja toinen veturin kuljettajista loukkaantui. Tutkinnan mukaan jätteenkeruuauton nopeus tasoristeystä lähestyttäessä oli suuri ja näkyvyys risteyksessä huono. Myös odotustasanteessa oli puutteita.

– Tien kaltevuus kyseisessä kohdassa ei täyttänyt määräyksiä. Nousu oli hyvin jyrkkä ja lisäksi paikalla oli liukasta, totesi Otkesin erikoistutkija Lasse Laatta tiedotustilaisuudessa torstaina.

Laatan mukaan jäteauton kuljettaja oli pyrkinyt välttämään pysähdystä ja kiinni jäämisen riskiä tietäessään kyseisen tasoristeyksen olosuhteet jo ennalta.

Tasoristeyksen ongelmat tiedettiin ennalta

Törmäyshetkellä junan nopeus oli 76 kilometriä tunnissa ja kuorma-auton 29 kilometriä tunnissa. Kummankin jarrutukset ja myös kuorma-auton väistöliike oli aloitettu, kun onnettomuuden osapuolet huomasivat toisensa. Mitään ei ollut kuitenkaan tehtävissä. Molemmille osapuolille huono näkyvyys vaikutti törmäykseen.

Kemijärven radalla oli tehty hiljattain muita korjaustöitä: radan päällysrakenteita oli vaihdettu. Otkesin mukaan tuolloin oli tunnistettu kyseisen tasoristeyksen ongelmat, mutta niille ei ollut tehty mitään.

– Hienosti sanottuna tunnistamisen jälkeen ne oli käsitelty jäännösriskeinä ja nyt tämä jäännösriski äärimmäisen ikävällä tavalla sitten toteutui, Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoi tiedotustilaisuudessa.

Otkesin suositus on nyt, että mahdollisuus jättää riskejä jäännösriskeiksi poistuu. Liikenne- ja viestintäviraston tulee tehdä suunnitelma ja korjata havaitut puutteet.

Suositus: Vaarallisimmat tasoristeykset poistettava

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Nurmi kuvaili Suomen tasoristeysten tilannetta jo hiukan turhauttavaksi.

– Suomen tasoristeysturvallisuus on kansainvälisessä vertailussa heikkoa, eikä konkreettisia parannustoimia ole merkittävästi toteutettu aiempien huomattavien tasoristeysonnettomuuksien, kuten Raaseporin vuoden 2017 onnettomuuden jälkeen, sanoi Nurmi.

Suomen noin 2 000 tasoristeyksen joukossa on Nurmen mukaan muutamia kymmeniä, jotka ovat todella vaarallisia.

– Kaikkein vaarallisimmat ovat hyvin tiedossa ja pitäisi myös tietää, miten ne ensisijaisesti poistetaan, Nurmi totesi.

Nykyisessä hallitusohjelmassa raideinvestointien määrää kasvatetaan. Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen on varattu lisärahoitusta 22 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022.

Pelastustyöt onnistuivat mallikkaasti

Otkesin mukaan nopeusrajoitusten korjaaminen tasoristeysalueilla on myös käynnistetty. Valtion teiden turvallisuudesta huolehtii ely-keskus eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Sen lisäksi Suomessa on myös kuntien ja yksityisten teitä. Nykyisessä hallitusohjelmassa myös yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan.

Otkes suosittaa, että Kuntaliitto aloittaisi valtakunnallisen selvityksen myös jätehuollon riskien hallinnasta. Jätteenkeruuautot kulkevat usein hiljaisilla riskialueilla.

Muut nyt annetut suositukset liittyvät muun muassa rautatiekalustoon, kuten valaistuksen varmistamiseen onnettomuushetkellä ja sen jälkeen sekä ohjaamoikkunoiden parantamiseen. Junan vetureiden etuikkunoiden lisäksi ohjaamon sivuikkunoiden tulisi olla laminoitua turvalasia. Silloin rikkoutuvat ikkunat eivät aiheutaisi lisävammoja veturin kaatuessa, kuten Kemijärven onnettomuudessa kävi.

Kemijärven tasoristeysonnettomuus tapahtui ennen aamuviittä. Onnettomuuden raivaustyöt kestivät viisi päivää, minkä ajan liikenne oli poikki Kemijärven ja Rovaniemen välisellä rataosuudella. Onnettomuuden kustannukset olivat yli 300 000 euroa.

Otkesin mukaan pelastustoimet onnettomuudessa etenivät erinomaisesti.