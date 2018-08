Otkes haluaa tutkia turmabussin kaltaista ehjää linja-autoa – tutkijoita kiinnostaa ajoneuvon ergonomia

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) pyrkii alkavalla viikolla tutkimaan Kuopion onnettomuusbussin kaltaista linja-autoa.

– Tutkinnan kannalta onnettomuudessa olleessa linja-autossa on se pulma, että se on osittain romuna. On siis hyödyllistä päästä tutkimaan ehjää versiota, johtava tutkija Kai Valonen kertoo STT:lle.

Ehjässä linja-autossa Otkes on kiinnostunut erityisesti kuljettajan paikan ergonomiasta. Onnettomuusbussin tutkinnan Otkes on lopettanut.

Lauantaina Otkes kertoi, että ajoneuvo ja sen renkaat ja jarrut olivat hyväkuntoiset onnettomuushetkellä. Jarrujen pettäminen kokonaan on Valosen mukaan hyvin suurella todennäköisyydellä poissuljettu. Otkes on tehnyt tietopyynnön selvittääkseen, onko ajoneuvotyypin kanssa ollut ongelmia muualla.

– Sitäkin linjaa kannattaa pitää yhä auki, jos ajoneuvotyypissä on jokin vika tai ominaisuus, joka vikaan olisi voinut vaikuttaa.

Bussi oli otettu käyttöön vuonna 2005. Ajokilometrejä sillä oli takanaan vajaat 800 000, mikä on linja-autolle tavanomainen määrä. Bussi oli määräaikaiskatsastettu maaliskuussa.

Loukkaantuneiden tila vakaa

Ennen viranomaisia onnettomuuspaikalle tulleet auttoivat Valosen mukaan kuljettajan ja matkustajia ulos bussista ja pois junaradalta. Onnettomuustutkintakeskus pyrkii kuulemaan ensimmäisiä auttajia tänään.

– Lauantaina kuulimme seitsemää matkustajaa, Valonen kertoo.

Myös turmabussin kuljettajaa kuultiin eilen.

Tilanne sai alkunsa, kun linja-auto poistui moottoritieltä, törmäsi viiteen henkilöautoon ja suistui liittymästä junaradalle. Onnettomuudessa kuoli neljä linja-auton matkustajaa, ja neljä loukkaantui vakavasti.

Yksi vakavimmin loukkaantuneista on siirretty tehohoidosta vuodeosastolle, kertoi Kuopion yliopistollinen sairaala sunnuntaina puolilta päivin. Kaikkien sairaalassa olevien yhdeksän loukkaantuneen tila on vakaa, ja osa heistä päässee sairaalasta jo alkuviikosta.

Linja-autossa oli 21 ihmistä, joka olivat matkalla Kalixista Pohjois-Ruotsista Kuopioon hotelli Rauhalahteen. He olivat syntyneet 1940- ja 1950-luvuilla.

Matkustajilta Otkes haluaa edelleen tietoja tapahtumien kulusta: esimerkiksi siitä, miksei vauhti hiljentynyt moottoritieltä tullessa.

– Oma osuutensa on poliisin ja pelastushenkilöstön toiminnan tutkiminen.