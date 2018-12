Otsonkoulun muutto väistötiloihin alkanee vuodenvaihteessa

Ähtärin kaupunginhallitus käynnistänee maanantaina nopeat toimenpiteet Otsonkoulun sisä­ilmaongelmien selättämiseksi. Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki esittää muun muassa väistö­tilojen pikaista järjestämistä ja työryhmän perustamista huolehtimaan koulutyön siirtämisistä ja erilaisista käytännön kysymyksistä.

Otsonkoulun tiloissa on jo pitkään koettu sisäilmaperäistä oirehdintaa. Kiinteistössä on tehty monenlaisia korjaustoimia, mutta ongelmat eivät ole poistuneet. Vastikään valmistunut entistä laajempi selvitys osoitti, että talon rakenteissa on esimerkiksi vaikeita kosteus- ja mikrobivaurioita.

Hallituksen käsittelyyn tuleva esitys lähtee siitä, että Otsonkoulun B-, C-, D- ja E-osissa sekä A-osan teknisen työn tiloissa lopetetaan koulutoiminta sitä mukaa kuin lyhyt- tai pidempiaikaisia väliaikaistiloja saadaan järjestetyksi. Väistötiloja kartoitetaan muun muassa Koulutien rivitaloista, Sedulta, Ollinkulman päiväkodista, seurakuntatalosta, kaupungintalosta ja Myllymäen koulusta.

Pidempiaikaisia väliaikaistiloja käytetään esityksen mukaan ”siihen saakka, kunnes uudet pysyvät koulutilat ovat valmiit käyttöön otettavaksi”.

Esitys on, että toimenpiteisiin ryhdytään heti vuoden vaihduttua.