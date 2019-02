Oudot ulkomailta tulevat huijaripuhelut piinaavat monia – "Soittoja ei voi täysin estää"

Omituisesta ulkomaan numerosta tulevat soitot ovat monelle ärsyttävän tuttu ilmiö.

Hämäräperäisiä puheluita on soiteltu suomalaisille muun muassa Britannian ja Guinean suuntanumeroista.

Puhelinsoittojen motiivit jäävät usein hämärän peittoon, sillä yleensä ei ole selvää, onko kyseessä esimerkiksi tiedonkeruuyritys, aggressiivinen markkinointi vai rahan huijaamispyrkimys.

Tärkeintä on, ettei outoihin ulkomaan numeroihin soita takaisin, kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen erikoisasiantuntija Tomi Kinnari.

Puheluita on Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan ainakin kahdentyyppisiä. Ensinnäkin esiintyy niin sanottuja "hälärihuijauksia". Tyypillisessä hälärihuijauksessa puhelin soi kerran, minkä jälkeen puhelu katkaistaan. Tällä yritetään saada puhelun vastaanottaja soittamaan takaisin. Takaisin soittaminen ei kuitenkaan kannata, sillä huijaukset perustuvat siihen, että ulkomaan numeroon soittaminen voi maksaa jopa kymmeniä euroja minuutilta.

Rikolliset ansaitsevat hälärihuijauksilla jakamalla vastaanottavan tai jonkin puhelua reitittävän teleyrityksen kanssa synnytetyistä puheluista kertyneen liikevaihdon.

Hälärihuijausten lisäksi Suomessa on viime vuosina esiintynyt myös puheluita, joissa pyritään keskustelemaan vastaajan kanssa englanniksi. Puhelukeskusteluissa on kysytty muun muassa vastaajan varallisuudesta ja sijoittamishalukkuudesta. Kinnarin mukaan Suomessa on myös tapauksia, joissa vastaajalle yritetään kaupitella esimerkiksi jotain epämääräistä sijoitustuotetta. Näiden puheluiden motiivit ovat usein hyvin epäselviä.

– Pelkästä puheluihin vastaamisesta ei koidu kustannuksia, mutta mitään omia tietoja soittajille ei kannata antaa, Kinnari toteaa.

Epäilyttäviä puheluita on esiintynyt Suomessa jo vuosia. Niitä ei ole mahdollista kokonaan kitkeä, sillä puhelimella soittamista tietystä maasta ei tietenkään voi kieltää.

– Soittoja ei voi täysin estää. Vaikka lisäisi yhden epäilyttävän numeron puhelimen estolistalle, voidaan ensi viikolla soittaa jostain toisesta numerosta, Kinnari harmittelee.