Yhtä Oulun epäillyistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista alettiin puida aamulla Oulun käräjäoikeudessa. Käsittely pidetään suljetuin ovin, mutta media sai kuvata salissa muutaman minuutin istunnon aluksi. Paikalla oli useita median edustajia, ja syytetty peitti kasvonsa papereilla. Käräjäoikeuden väistötiloissa Intiössä päivysti Lehtikuvan kuvaajan mukaan neljä poliisia, mutta paikalla oli tavanomaisen rauhallista.

Jutussa on kyse epäillyistä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta marraskuun puolivälissä Tuiran kaupunginosassa. Poliisin aiemman kertoman mukaan uhrina on ollut 14-vuotias tyttö ja epäilty on parikymppinen mies. Hän on kiistänyt rikokset.