Oulun alkuvuoden koulu-uhkaukset tänään käräjille, teinitytön mukaan kyse oli vitsistä

Oulun käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä koulu-uhkauksia, joiden tekijäksi epäillään teini-ikäistä tyttöä. Uhkaukset kohdistuivat poliisin aiemman kertoman mukaan Kellon peruskouluun. Tyttö on syytteessä kolmesta nuorena henkilönä tehdystä perättömästä vaarailmoituksesta, jotka hän on syyttäjän mukaan tehnyt tammi-helmikuussa tänä vuonna. Tyttö oli epäiltyjen tekojen aikaan 15-vuotias ja on nyt jo täyttänyt 16.

Poliisi kertoi aiemmin, että tyttö selitti kuulusteluissa verkon keskustelupalstalle kirjoitettuja uhkauksia hetken mielijohteella ja sillä, että kyse oli vitsistä. Oppilaalla ei ole kertomansa mukaan ollut mitään todellisia toteutusaikeita. Lisäksi hän on ajatellut, ettei kukaan ota uhkausta tosissaan.

Perättömästä vaarailmoituksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.