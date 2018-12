Oulun hyväksikäyttö- ja raiskausjutuissa etsitään vielä yhtä epäiltyä – epäiltyjä on nyt yhteensä kymmenen

Poliisi epäilee yhteensä kymmentä ulkomaalaistaustaista miestä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista Oulussa. Tutkinnanjohtaja Markus Kiiskisen mukaan aiemmin kerrottujen yhdeksän epäillyn lisäksi poliisi etsii kymmenettä miestä.

– Yksi epäilty on edelleen tavoittamatta. Eli tiedossa on ainakin vielä yksi mahdollinen kiinniotto, Kiiskinen kertoo.

Aiemmin vangituista yhdeksästä miehestä yksi on vapautettu. Kiiskisen mukaan hän on kuitenkin yhä epäilty.

Poliisin mukaan epäiltyjen joukossa on ainakin neljän eri maan kansalaisia. Muutamalla on Suomen kansalaisuus, muutamalla on pakolaisstatus ja osa on turvapaikanhakijoita.

Suurin osa epäillyistä on tullut Suomeen muutama vuosi sitten. Yksi heistä on kuitenkin ollut Suomessa jo yli 20 vuotta, Kiiskinen kertoo.

Epäillyt ovat pääosin 20–30-vuotiaita.

Sosiaalisella medialla osansa

Tutkinnassa on kaikkiaan kolme rikosjuttua, joissa uhri on ollut alle 15-vuotias tyttö. Epäillyt rikokset ovat törkeitä lapsiin kohdistuneita hyväksikäyttöjä ja törkeitä raiskauksia.

Laajimmasta ja lähes viisi kuukautta kestäneessä rikoskokonaisuudessa epäillään kahdeksaa miestä. Poliisin mukaan epäillyt rikokset ovat tapahtuneet eri puolilla Oulua jopa kuukausien ajan.

Lisäksi tutkinnassa on kaksi rikosta, joissa kussakin on yksi epäilty. Nämä rikokset ovat poliisin mukaan tapahtuneet Tuiran kaupunginosassa.

Poliisi kertoi vielä tiistaina STT:lle, että eri juttujen epäillyt tuntevat toisensa. Tänään Kiiskinen tarkensi, että poliisilla on viitteitä siitä, että laajimman jutun kahdeksan epäiltyä tunsivat toisensa ja kahden muun jutun epäillyt tuntevat toisensa.

– Mutta siitä, että tunsivatko kaikki epäillyt toisensa, meillä ei ole tietoa. Jutut eivät ainakaan sinällään liity toisiinsa. Voi kuitenkin olla, että epäillyt tuntevat toisensa ulkomaalaisyhteisöistä, Kiiskinen sanoo.

Poliisi ei ole kommentoinut tarkemmin tapahtumien kulkua tai sitä, miten lapset joutuivat epäiltyjen rikosten uhreiksi. Sosiaalisella medialla on kuitenkin ollut osuutta asiaan.

Eilen poliisi varoitti, että Oulun seudulla on ilmennyt tapauksia, joissa ulkomaalaistaustaiset miehet ovat houkutelleet alaikäisiä tyttöjä kanssaan kontaktiin netin kautta. Tapauksia on ollut yleisimmissä sovelluksissa, joita nuoret tapaavat käyttää, kuten Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook ja Ask, Kiiskinen listaa.

"Teko, jonka pahuutta ei voi käsittää"

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kommentoinut Oulun tapahtumia. Sipilä sanoi medialle lähettämässään tiedotteessa, että tapahtumat ovat herättäneet laajaa järkytystä ja syystä.

Hän korosti, että oikeusvaltiossa syylliset saavat rangaistuksen etnisyydestä riippumatta. Rikoksen uhrin kärsimystä ei voi kuitenkaan mitenkään poistaa.

Pääministeri painotti, että Oulun tapauksen tutkinnasta ja tiedottamisesta vastaa poliisi ja tuomiosta oikeuslaitos.

– Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Kyse on perustavaa laatua olevasta asiasta. Tätä oikeutta on puolustettava kaikissa tilanteissa ja sen loukkauksiin on puututtava. Lapseen kohdistuva seksuaalirikos on epäinhimillinen teko, jonka pahuutta ei voi käsittää, Sipilä sanoo lausunnossaan.