Oulun kauppakeskusuhkaus näkyi ylimääräisinä partioina jo tänään – poliisi kehottaa harkitsemaan, kannattaako uhkausviestejä jakaa somessa

Oululaiseen kauppakeskus Valkeaan sunnuntaille kohdistettu uhkaus lisäsi poliisin valvontaa paikan päällä jo lauantaina. Samalla poliisi selvitti uhkauksen tekijää yhdessä keskusrikospoliisin kanssa.

– Varmistamme uhkauksen todenperäisyyttä. Onko tämä vain niin sanottu kopiointi, jonka on kirjoittanut joku aiemmista uhkauksista innostunut, vai onko tämä vakavasti otettava. Oulussa poliisi on varautunut omilla toimenpiteillään, ja poliisipartioita on läsnä, rikoskomisario Jan Sormunen Oulun poliisista sanoo.

Kauppakeskuksen johtajan Anu Junnikkala-Alhon mukaan ylimääräiset poliisipartiot ovat aika lailla ainoa näkyvä ero normaaliin tilanteeseen, eikä uhkaus ole juuri hetkauttanut kauppakeskuksen toimintaa. Kauppakeskus oli lauantaina auki normaalisti.

– Huolta tämä totta kai aiheuttaa, ja toimimme yhdessä poliisin kanssa. Ymmärtääkseni tällä viikolla vastaavia tapauksia on ollut muualla Suomessa. Ikäviä ja huolestuttavia tällaiset ovat meille kaikille, Junnikkala-Alho sanoo.

Uhkaus julkaistiin anonyymissa Tor-verkossa. Poliisi ei lauantaina kertonut tarkempia tietoja uhkauksesta tai sen esittäjästä.

Vain muutamia päiviä sitten poliisi tiedotti, että espoolaista Ison Omenan kauppakeskusta kohtaan oli esitetty nimetön uhkaus. Uhkaus oli kohdistettu perjantaille.

Torstaina poliisi kuitenkin ilmoitti, ettei tutkinnassa ole ilmennyt mitään turvallisuutta vaarantavaa ja asukkaat ja asiakkaat voivat kulkea kauppakeskuksen alueella normaalisti. Poliisi otti torstaina myös kiinni "nuorehkon miehen" uhkaustekstin kirjoittamisesta epäiltynä. Tässä vaiheessa rikosnimike on laiton uhkaus.

Perjantaina poliisi oli Isossa Omenassa näkyvästi läsnä.

Poliisin tietoon tulee paljon erinäköisiä uhkauksia

Poliisi on toivonut, että uhkausviestejä näkevät ottavat ensisijaisesti yhteyttä viranomaisiin. Länsi-Uudenmaan poliisin viestintäjohtaja Petri Launiainen kannusti aiemmin STT:n haastattelussa kaikkia miettimään, voiko julkaisu sosiaalisessa mediassa levittää perusteetonta pelkoa.

– Se on tietysti päivän henki, että näitä jaetaan. Poliisin puolesta tietysti toivoisin, että ennen jakamista mietittäisiin, onko se hyvä vai huono asian selvittämisen kannalta.

Vuositasolla poliisin tietoon tulee suuri määrä erinäköisiä uhkauksia. Launiaisen mukaan Espoon uhkaus ei juuri poikennut muista rikostutkinnan tai yleisen turvallisuuden näkökulmasta. Hän uskoo, että tapaus nousi vahvasti julkisuuteen esimerkiksi Uuden-Seelannin maaliskuisten moskeija-ampumisten vuoksi.

Torstaina tuli ilmi myös Tor-verkossa julkaistu, Länsi-Porin kouluun kohdistettu uhkaus. Poliisin tietojen mukaan konkreettista uhkaa ei kuitenkaan ollut.

Poliisi kertoi aiemmin, että vastaavia uhkauksia on viime päivinä julkaistu eri kohteisiin juuri Tor-verkossa.