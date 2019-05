Oulun laajasta seksuaalirikoskokonaisuudesta ensimmäinen tuomio: Somessa uhriin tutustunut 21-vuotias mies sai neljä vuotta vankeutta

Oulun käräjäoikeus on tuominnut 21-vuotiaan Afganistanista Suomeen turvapaikanhakijana tulleen miehen törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä neljän vuoden vankeuteen. Kyseessä on ensimmäinen tuomio laajassa, 13-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneessa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa epäiltyinä on kaikkiaan kahdeksan miestä.

Mies ja tyttö olivat oikeuden antaman julkisen selosteen mukaan tutustuneet sosiaalisen median kautta. He olivat pitäneet yhteyttä Facebookissa, Instagramissa ja Whatsappissa ja tavanneet joitakin kertoja.

– Tapaamisilla vastaaja on ollut sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa työntämällä peniksensä asianomistajan emättimeen sekä työntämällä sormensa asianomistajan sukupuolielimeen. Lisäksi vastaaja on kosketellut asianomistajaa eri puolilta vartaloa ja imenyt asianomistajan kaulaa aiheuttaen siihen punaisen jäljen.

Teot oli tehty huhtikuun ja syyskuun 2018 välisenä aikana asunnossa. Oikeus piti hyväksikäyttöä törkeänä useilla perusteilla.

– Sukupuoliyhteys on ollut suojaamaton, asianosaisten välinen ikäero on suuri vastaajan ollessa tekohetkillä 20-vuotias ja koska kyse on ollut asianomistajan ihastuksen ja kiinnostuksen hyväksikäytöstä.

Oikeuden mukaan tuomitun Rahmani Gheibalin olisi myös tullut havaita puutteita uhrin päätöksentekokyvyssä sekä kyvyssä ilmaista itseään.

Käytti myös väkivaltaa

Oikeuden mukaan yhdellä kerralla Gheibali pakotti uhrin jatkamaan sukupuoliyhteyttä väkivaltaa käyttäen, mikä toi hänelle tuomion törkeästä raiskauksesta.

– Gheibali on sukupuoliyhteyden aikana lyönyt asianomistajaa kasvoihin, käteen ja takapuoleen sekä puristanut häntä kädestä. Lisäksi Gheibali on sukupuoliyhteyden jälkeen yrittänyt pakottaa henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa käyttäen asianomistajan ottamaan peniksen suuhunsa.

Kun tyttö kieltäytyi tästä, Gheibali yritti oikeuden mukaan lyödä tyttöä ja veti tätä hiuksista.

Oikeus tuomitsi Gheibalin maksamaan tytölle 22 000 euron korvaukset teoistaan.