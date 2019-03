Oulun moskeija joutunut ilkivallan kohteeksi yhdeksän kertaa vuodesta 2017 lähtien – poliisilla tapaukset tiedossa, mutta tekijöitä ei ole saatu kiinni

Oulun moskeija on joutunut ilkivallan kohteeksi yhdeksän kertaa vuoden 2017 jälkeen, kertoo Pohjois-Suomen islamilainen yhdyskunta. Imaami Abdul Mannan kertoo, että tyypillisesti ilkivallan tekijät ovat rikkoneet ikkunoita ja tavaroita sisätiloissa. Lisäksi esimerkiksi oven vierustalle on saatettu virtsata. Kiinteistössä on kameravalvonta.

Ilkivaltatapaukset käyvät ilmi maanantaisesta lausunnosta, jossa yhdyskunta ottaa kantaa Uuden-Seelannin joukkoampumiseen. Yhdyskunnan mukaan Uuden-Seelannin perjantainen verilöyly istutti pelon muslimiyhteisöön myös Suomessa.

– Tällaista tulee tapahtumaan uudestaan niin kauan kunnes media ja poliitikot ottavat voimakkaan kannan vastustaa kaikenlaista vihaa ja islamofobiaa, lausunnossa kirjoitetaan.

Yhdyskunta sanoo median ja poliitikkojen jättävän yleensä vihapuheen ja tiettyjen ryhmien uhriksi joutumisen huomiotta.

Moskeijaan heitettiin savukranaatti helmikuussa

Oulun poliisista vahvistettiin tiistaina, että poliisilla on ilkivaltatapaukset tiedossa, mutta yhtään epäiltyä ei ole otettu kiinni. Rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista kuvailee tapauksia niin sanotuiksi pimeiksi jutuiksi, eli poliisi ei ole päässyt tutkimuksissa eteenpäin.

– Ilkivalta on yleensä tapahtunut yöaikaan. Tutkimuksissa ei ole ollut sellaista edistystä, joka olisi johtanut epäiltyjen jäljille. Ilmoitukset on kirjattu asianmukaisesti, mutta pitää paikkaansa, ettei tekijöitä ole tavoitettu, Kiiskinen sanoo.

Viimeksi helmikuussa Oulun keskustassa sijaitsevaan Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan moskeijaan heitettiin savukranaatti. Kiinteistön rappukäytävään levisi poliisin mukaan savua, mutta teko ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Kiiskinen kertoo, ettei hänen tiedossaan ole konkreettista uutta uhkaa yhdyskuntaa kohtaan, mutta lisää, että poliisi on ottanut Uuden-Seelannin tapahtumat huomioon.

– Moskeijan turvallisuuden valvonta on osa muuta valvontaa. Poliisi tarkkailee viestejä, jotka voisivat viitata lisääntyneeseen uhkaan.