Oulussa kauppakeskus Valkean sunnuntai sujui tavanomaisesti, poliisi turvaa maanantaina Länsi-Porin koulun ja Ulvilan yhteiskoulun koulupäivää

Länsi-Porin kouluun torstaina kohdistetun uhkauksen tutkinta on edistynyt viikonloppuna merkittävästi, Lounais-Suomen poliisilaitoksesta kerrotaan. Poliisin aiemmin kertomien tietojen mukaan konkreettista uhkaa ei kuitenkaan ole.

Joka tapauksessa poliisi turvaa maanantaina koulupäivän häiriöttömän kulun Länsi-Porin koululla sekä Ulvilan yhteiskoululla, jota kohtaan esitettiin uhkaus perjantaina.

Kuluneen viikon aikana esitettiin uhkaus myös Espoon kauppakeskus Isoa Omenaa kohtaan perjantaille ja Oulun Valkea-kauppakeskusta kohtaan sunnuntaille. Uhkauksia on julkaistu anonyymissa Tor-verkossa, jossa viestien lähettäjän selvittäminen ei ole helppoa.

Oulussa kauppakeskus Valkean sunnuntai sujui tavanomaisesti uhkauksesta huolimatta.

– Ei se toimintaan vaikuttanut. Poliisi oli hyvin vahvasti läsnä, ja vartijat myös. Yksi myymälä oli kiinni, ja muut kuutisenkymmentä olivat normaalisti auki. Voi itse asiassa sanoa, että väkeä oli tavallista sunnuntaita enemmän, kertoo kauppakeskusjohtaja Anu Junnikkala-Alho.

Espoossa taas otettiin aiemmin viikolla kiinni mies epäiltynä Matinkylän kauppakeskus Isoon Omenaan kohdistuneesta uhkauksesta.

Poliisi selvittää Valkeaan kohdistuneen uhkauksen tekijää keskusrikospoliisin kanssa.

– Varmistamme uhkauksen todenperäisyyttä. Onko tämä vain niin sanottu kopiointi, jonka on kirjoittanut joku aiemmista uhkauksista innostunut, vai onko tämä vakavasti otettava. Oulussa poliisi on varautunut omilla toimenpiteillään, ja poliisipartioita on läsnä, rikoskomisario Jan Sormunen Oulun poliisista sanoi STT:lle lauantaina.

Poliisi kertoi aiemmin toivovansa uhkausviestejä näkevien ottavan ensisijaisesti yhteyttä viranomaisiin. Länsi-Uudenmaan poliisin viestintäjohtaja Petri Launiainen kannusti aiemmin STT:n haastattelussa kaikkia miettimään, voiko julkaisu sosiaalisessa mediassa levittää perusteetonta pelkoa.

– Se on tietysti päivän henki, että näitä jaetaan. Poliisin puolesta tietysti toivoisin, että ennen jakamista mietittäisiin, onko se hyvä vai huono asian selvittämisen kannalta.