Oulussa lisätty poliiseja itsenäisyyspäivänä – raiskausuutiset kuumentavat tunteita kaupungissa

Oulussa poliisi varautuu itsenäisyyspäivänä mahdollisiin levottomuuksiin julkisuuteen tulleiden hyväksikäyttö- ja raiskausepäilyjen takia. Poliisin mukaan kirjoittelu sosiaalisessa mediassa on käynyt kuumana sen jälkeen kun useita ulkomaalaistaustaisia miehiä vangittiin epäiltynä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Oulun poliisista kerrotaan, että itsenäisyyspäivän tapahtumia turvaa hieman enemmän poliiseja kuin viime vuonna.

Kaupungin keskustassa järjestetään illalla noin puoli kuudelta alkaen kaksi soihtukulkuetta, joista toinen on ylioppilaiden ja toinen Suomen kansa ensin -liikkeen. Poliisin mukaan molempiin kulkueisiin odotetaan noin sataa osanottajaa.

Ylikomisario Arto Autio kertoo, että Suomen kansa ensin -liikkeen soihtukulkue on itsenäisyyspäivänä ensimmäinen laatuaan kaupungissa. Lupaa kulkueelle haettiin Aution mukaan viime viikon lopulla, mutta hän ei tiedä, tapahtuiko se ennen ensimmäisiä uutisia raiskausepäilyistä.

– Soihtukulkueen järjestäjän kanssa on pidetty palaveria ja sovittu, että poliisi vetää kulkueen sen varmistamiseksi, että kaikki sujuu häiriöttömästi. Kuten ylioppilaiden soihtukulkueessakin, kertoo Oulun poliisin valvonta- ja hälytysyksikköä johtava Autio.

Poliisi haluaa myös varmistaa, etteivät ulkopuoliset häiritsisi kulkueita.

Autio korostaa, ettei itsenäisyyspäivän tapahtumiin ole kohdistunut mitään uhkauksia tai muuta vaaraa.

– Kirjoittelu voi kuitenkin aiheuttaa joissakin sellaista mielipahaa ja tunteenpurkauksia, että siihen tarvitaan poliisia, Autio muotoilee.

Vastaanottokeskus arvioi tilannetta

Maahanmuuttoviraston (Migri) tiedossa ei ole, että Oulun vastaanottokeskukseen olisi kohdistunut häirintää tai uhkaa epäillyn rikosvyyhdin takia.

– Tiedossa ei ole, että olisi mitään merkittävää ollut, kommentoi STT:lle Migrin vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen keskiviikkona iltapäivällä.

Nuutinen pitää mahdollisena, että tapaus saattaa vielä aiheuttaa häiriöitä.

– Varmasti ollaan valppaampia, seurataan toimintaa keskuksen sisällä ja lähiympäristössäkin. Kun tällaisia uutisointeja on ollut aiemmin, ne ovat vaikuttaneet vastaanottokeskusten elämään ja ilmapiiriin.

Nuutinen sanoo, että vastaanottokeskus tekee poliisin kanssa yhteistyötä mahdollisiin uhkiin liittyen.

– Vastaanottokeskuksen turvallisuusympäristön arvioinnista vastaavat ihan yleisestikin vastaanottokeskus ja paikallispoliisi yhdessä.

Kymmenettä epäiltyä etsitään

Poliisi kertoi keskiviikkona, että lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäiltyjen määrä on noussut kymmeneen. Tutkinnanjohtaja Markus Kiiskisen mukaan aiemmin kerrottujen yhdeksän epäillyn lisäksi poliisi etsii kymmenettä miestä.

– Yksi epäilty on edelleen tavoittamatta. Eli tiedossa on ainakin vielä yksi mahdollinen kiinniotto, Kiiskinen kertoi.

Aiemmin vangituista yhdeksästä miehestä yksi vapautettiin, koska poliisin mukaan edellytyksiä vangitsemisen jatkamiseksi ei ollut. Miestä epäillään kuitenkin edelleen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tutkinnassa on kaikkiaan kolme rikosjuttua, joissa uhri on ollut alle 15-vuotias tyttö.

Poliisin mukaan epäiltyjen joukossa on ainakin neljän eri maan kansalaisia. He ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina ja ovat oleskelleet maassa jo vuosia. Kiiskisen mukaan yksi heistä on ollut Suomessa jo yli 20 vuotta.

