Ouluun rakennetaan uusi yliopistosairaala – nykyisten tilojen ei katsota soveltuvan nykyaikaiseen erikoissairaanhoitoon

Ouluun rakennetaan uusi sairaala. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan.

Rakentaminen kestää kymmenisen vuotta, ja uudisrakentamisen investointikustannus on noin miljardi euroa. Kyseessä on yksi Oulun seudun suurimmista rakentamishankkeista.

Oulu saa uuden yliopistollisen sairaalan, koska sairaalan 50 vuotta vanhojen nykyisten kiinteistöjen kunto on huono, eivätkä tilat sovellu nykyaikaiseen erikoissairaanhoitoon.

Vuonna 2016 annettu rajoittamislaki on säädellyt kuntien ja kuntayhtymien oikeutta investoida sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin. Yli viiden miljoonan euron investointeihin on vaadittu STM:n poikkeuslupa. Lain tavoite on ollut hillitä kiinteistöinvestointeja ennen maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloa.