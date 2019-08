Outojen voimien valtaamaan newyorkilaistaloon sijoittuva Control on espoolaisen Remedyn toistaiseksi suomalaisin peli

Suomalainen peliteollisuus nähdään usein synonyyminä kotimaisille mobiilipeleille, sillä juuri älypuhelinten yksinkertaisilla peleillä taottiin suuret menestystarinat Supercell ja Rovio . Poikkeus on Espoossa majaileva Remedy Entertainment , joka tekee kalliita ja teknisesti monimutkaisia toimintapelejä tietokoneille ja pelikonsoleille.

Yhtiö tunnetaan kautta pelaavan maailman tummanpuhuvista Max Payne -toimintapeleistä, psykologisesta toimintajännäri Alan Wakesta ja scifiseikkailu Quantum Breakista. Noin 250 ihmistä työllistävä Remedy rakentaa pelejään hartaudella, ja espoolaisstudion jokainen uusi teos on kansainvälistä huomiota herättävä tapaus.

Näin on tehnyt myös studion uusin luomus, 27. elokuuta PC:lle, Playstation 4:lle ja Xbox Onelle julkaistava Control, jota ennakkotestien perusteella ovat kehuneet muun muassa Eurogamer ja Britannian Metro-lehti.

Control on päähahmon olan yli kuvattu toimintapeli, joka sijoittuu outojen voimien valtaamaan Vanhimpaan Taloon New Yorkissa. Päähenkilö Jesse Faden valitaan outoja ilmiöitä tutkivan valtion salaisen viraston johtoon, ja hänen tehtävänään on palauttaa talo viranomaisten hallintaan.

Ohjaajan haikea hetki

Suomen mittakaavalla Remedy on poikkeuksellisen suuri pelistudio, mutta suurten tuotantoarvojen pelien kansainvälisellä kentällä espoolaisyhtiö on verrattain kompakti. Esimerkiksi Assassin's Creed -hittisarjasta tunnettu ranskalaisyhtiö Ubisoft työllisti vuonna 2018 lähes 14 000 ihmistä ympäri maailman.

Pelikonsoleille ja PC:lle julkaistavien suurpelien tuotanto vaatii paljon työvoimaa, sillä jokainen pelin eri osa-alue vaatii oman erikoisalansa osaajaa. Niinkin pienet yksityiskohdat kuin aseen hylsyistä lähtevät äänet niiden pudotessa erilaisille lattiapinnoille ja päähenkilön takin rypyt ovat huolella viilattuja.

– Pelien tekeminen on yksi vaikeimmista asioista, joita viihdeteollisuudessa on. Se on monimutkainen vyyhti tarinaa, maailmaa, visuaalisuutta ja teknologiaa, kertoo STT:lle Remedyn Mikael Kasurinen.

Videopelien tuotannossa tehtäväjako ei täysin vastaa elokuvia, mutta game directorina Kasurinen on Remedyn lähin vastine ohjaajalle. Hänelle kolmen vuoden projektin loppuun saattaminen on ristiriitaisten tunteiden hetki.

– On aina katarttinen olo siitä, että kolmen vuoden projektiin on pistänyt sydämensä ja paljon aikaa, mutta samalla on tietynlainen menetyksen kokemus myös. Nyt se on ulkona ja se on mitä se on. Sitä jää jännityksellä odottamaan, mikä ihmisten reaktio on. Vähän kuin oma lapsi olisi kasvanut aikuiseksi ja lähtee maailmalle.

Aiempia pelejä avoimempi

Kasurinen on Remedyn kokenut työmyyrä, joka oli mukana jo vuonna 2003 julkaistun Max Payne 2:n tuotannossa. Välillä hän vietti useamman vuoden ruotsalaisissa pelistudioissa, mutta palasi Remedylle vuonna 2014 työskentelemään Quantum Breakin parissa.

Control syntyi ajatuksesta, jonka hän esitti tuolloin Remedyn luovalle johtajalle Sami Järvelle.

– Sami otti yhteyttä ja ehdotti, että mitä jos tuut takaisin. Siinä kohtaa puhuin, että haluaisin seuraavaksi peliksi tehdä jotain avoimempaa ja vähemmän ohjattua, jossa vastuuta on enemmän pelaajalla.

Pelialalla Remedy tunnetaan erikoistuneena pelistudiona, joka tekee vain yhden lajityypin pelejä. Suomalaisstudion kaikki pääpelit ovat pelihahmon ulkopuolelta kuvattuja tarinavetoisia toimintaseikkailuja, joissa taistellaan tuliaseilla ja erilaisilla erikoiskyvyillä.

Control ei poikkea tästä kaavasta, mutta studion mukaan se rikkoo Remedy-pelien perinteistä lineaarisuutta. Siinä missä Max Payneissa pelaaja räiskii tiensä läpi suoraviivaisesti etenevien kenttien kuin junan raiteilla, Controlissa seikkaillaan avoimemmissa kentissä, joiden tutkimiseen pelaajaa kannustetaan.

Suomalaisstudion pelit ovat tähän asti tihkuneet viittauksia erityisesti Yhdysvaltain popkulttuuriin. Max Paynet olivat pastissi film noirista ja Hongkongin toimintaelokuvista, ja Alan Wake puolestaan teki kunniaa Stephen Kingin kirjoille.

Controlissa viittauksia erityisesti amerikkalaiseen popkulttuuriin on haluttu välttää. Vaikutteita on sen sijaan haettu uuskummaksi kutsutusta kirjallisuudesta, joka sotkee kauhua, fantasiaa ja tieteisfiktiota luovalla tavalla. Innoituksen lähde löytyy myös itärajan takaa.

– Halusin välttää amerikkalaisia popkulttuurivaikutteita ja nojautua vaihtoehtoisempaan fiktioon. Esimerkiksi (Andrei) Tarkovskin Stalker-elokuva oli minulle erittäin tärkeä inspiraation lähde, Kasurinen sanoo vuoden 1979 neuvostoliittolaisesta tieteiselokuvasta.

Suomalaisuutta näyttämölle

Remedyn aiemmista peleistä studion suomalaiset juuret on käytännössä piilotettu, ja luova johtaja Sami Järvi meni jopa niin pitkälle, että on käyttänyt ulkomailla taiteilijanimeä Sam Lake.

Controlissa studion kotimaata ei enää piilotella, vaan Remedyn juuret tuodaan esille suomalaisen hahmon muodossa. Sivuhahmona pelissä esiintyvää talonmies Ahtia näyttelee Martti Suosalo, jonka kasvot ja ääni on annettu digitaaliselle hahmolle.

Avoin suomalaisuus on remedyläisille uutta, ja oman kulttuurin tuominen näkyvästi esiin ulkomailla on suomalaisille muutenkin vaikeaa.

– Suomalaisuuteen kuuluu tietynlainen häpeä, kun mennään ulkomaille, niin hävetään sitä aksenttia, se koetaan vähän rahvaanomaisuutena ja asiana, jota halutaan peitellä, Kasurinen sanoo.

Ohjaajan mukaan vuosien karttuessa hän on ymmärtänyt, että pelialalla kannattaa olla rehellinen ja aito. Myös Järven ajattelutavat ovat muuttuneet vuosien saatossa.

– Nuorena sitä voimakkaasti ammensi omista inspiraation lähteistä eli amerikkalaisesta popkulttuurista. Kai sitä ihmisenä kypsyy ja alkaa nähdä oman kulttuurin hienot puolet, Sami Järvi sanoo.

Supisuomalainen peli Control ei kuitenkaan ole, sillä Remedyn konttorilla työskentelee yli 25:n eri kansallisuuden työntekijöitä.

Remedyn uutuusteos näkee päivänvalon elokuun lopulla. Mutta millaisessa tunnetilassa pelin ohjaaja haluaa pelaajansa olevan, kun lopputekstit vyöryvät ruudulle?

– En halua spoilata mitään, mutta sanotaan että järkyttyneissä tunnelmissa, Kasurinen sanoo.