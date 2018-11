Kunnallisveroprosenttiaan ensi vuonna korottavia kuntia on yllättävän vähän, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio STT:lle. Punakallio kertoo aiemmin arvioineensa, että yli sata kuntaa nostaisi veroprosenttiaan, mutta nyt hän ennakoi lopullisen määrä jäävän 60 kunnan kieppeille.

Tieto on yllättävä, koska kuluva syksy on ollut synkkää aikaa kuntien talouden suhteissa. Kuntien verotuotot ja veroennusteet ovat ekonomistin mukaan tippuneet selkeästi siitä, mitä alkuvuodesta vielä ennakoitiin.

– Jotenkin ajattelin, että se väistämättä näkyisi ihan merkittävästi ensi vuoden veroprosenttien nostoina, mutta ei ole näkynyt vielä, Punakallio sanoo.

Myös prosenttinsa ennallaan pitävien kuntien ja kaupunkien suuri määrä yllätti Punakallion. Isommista kaupungeista prosenttinsa ennallaan pitävät esimerkiksi Helsinki (18), Espoo (18), Vantaa (19), Oulu (20), Jyväskylä (20) ja Kuopio (20,5).

Tampere ja Turku eivät ole vielä ilmoittaneet veroprosenttejaan, mutta Punakallion mukaan niissäkin prosentti pysynee ennallaan.

– Tämä syksy on ollut hyvin epävarma ja yllätyksellinen veroprosenttien kannalta. Valtuustokierrosta on tyypillisesti leimannut se, että kaupungin- tai kunnanjohtaja on esittänyt korotusta, mutta valtuusto on sen viime hetkillä muuttanut ja pitänyt veroprosentit ennallaan.

Kunnat ilmoittavat vuoden 2019 veroprosenteistaan maanantaihin keskiyöhön mennessä. Sunnuntaihin mennessä ilmoituksen oli tehnyt 238 kuntaa, niistä 37 nostaa veroprosenttiaan ja neljä alentaa.

– Loppuerässä voi vielä tulla nostoja, mutta mitään hurjaa nostoaaltoa ei tänä vuonna tule. Se on noista luvuista jo nähtävissä.

"Isotkin kunnat ottavat syömävelkaa"

Ekonomistin mukaan kirein kunnallisveroprosentti näyttää ensi vuonnakin olevan 22,5 prosenttia. Sen oli sunnuntai-iltapäivään mennessä ilmoittanut neljä kuntaa: Haapajärvi, Honkajoki, Jämijärvi ja Teuva.

– Kireimpään kärkeen voi tulla vielä uusia kuntia, mutta sanoisin, että valtakunnan ennätystä ei tule.

Mukaan on tullut uusia kuntia, esimerkiksi Haapajärvi.

– Siellä valtuusto sanoi haluavansa olla vastuullinen ja korottaa veroa mieluummin kuin ottaa isoa velkaa.

Punakallion mukaan kunnissa suorastaan pelätään, että oma kunta asettuu maakunnan ja jopa valtakunnan kärkiverottajiin.

– Muina keinoina on käynnistetty säästötoimia ja lykätty investointeja. Velkaa otetaan lisää, jopa kohtuullisen isotkin kunnat ottavat ensi vuonna syömävelkaa. Hyvin kova kynnys on päätyä veronkorotuksiin.

Ekonomistin mukaan poikkeus on pieni Uurainen, jossa oli hyvä verotuotto ja -kehitys, ja jossa nuorten ikäluokkien osuus on suuri.

– He päättivät siitä huolimatta korottaa veroprosenttia sinne ihan kärkijoukkoon (21,5). Vaikka verotulot kehittyivät hyvin, painoivat menot ja investoinnit päälle.

Kevein Manner-Suomen prosentti vaikuttaa edelleen olevan Kauniaisten 17 prosenttia. Sunnuntaihin mennessä veroprosenttiaan kertoivat alentavansa Kitee (21), Kumlinge (18,5), Kustavi (18,5) ja Maarianhamina (17,25).

"Ihmiset eivät rakasta kiinteistöveroja"

Kiinteistöverojakaan ei ole Punakallion mukaan tällä kertaa dramaattisesti nostettu.

– Kuluvalla hallituskaudella on alarajoja kiinteistöveroissa nostettu monta vuotta ja se on pakottanut monta kuntaa nostamaan veroja. Nyt sellaista pakkoa ei ensi vuoden osalta ole. Niitä on nostettu viime aikoina kovasti. Ihmiset eivät ihan hirveästi rakasta kiinteistöveroja.

Kiinteistöverojakin kuitenkin enemmän nostetaan kuin lasketaan. Ekonomisti arvelee sen kuvastavan tiukkoja aikoja. Kun kunnallisveroa ei ole saatu nostettua ylös, on nostettu kiinteistöveroprosenttia.