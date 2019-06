Pääesikunta vaatii Ilmavoimilta lisäselvityksiä Lapinmajan käytöstä

Puolustusvoimien pääesikunta on jatkanut Ilmavoimien kovistelua lisäselvityspyynnöllä Lemmenjoella järjestetyistä ”vapaaehtoisista kertausharjoituksista”.

Toukokuun 24. päivälle kirjattu lisäselvityspyyntö koskee kolmea harjoitusta, joista jokainen järjestettiin Lapinmaja-säätiön Lemmenjoen majalla toissa vuoden loppupuoliskolla.

Harjoitukset olivat 1.–3.9. järjestetty Ilmasotakoulun yhteistoimintaharjoitus, 22.–24.9. järjestetty Karjalan lennoston vapaaehtoinen kertausharjoitus ja 25.–27.10. järjestetty Ilmavoimien valmiusrakentamisen vapaaehtoinen kertausharjoitus.

Pääesikunnan oikeudellinen osasto vaatii nyt vastauksia muun muassa siihen, miten Ilmavoimat ovat itse tulkinneet kunkin harjoituksen laadun.

Oikeudellista osastoa kiinnostaa, onko Ilmavoimien mielestä harjoituksissa ollut kyse asevelvollisuuslain mukaisesta kertausharjoituksesta, Puolustusvoimien järjestämistä vapaaehtoisista harjoituksista vai kyseisen hallintoyksikön sidosryhmätilaisuudesta?

Kaikkien harjoitusten kohdalla halutaan myös lausuma siitä, miten kuljetukset on harjoituksissa järjestetty. Samalla on pyydetty selvitystä siitä, onko Puolustusvoimien ulkopuolelta hankittujen kuljetusten hankinta tehty hankintalain ja hankintoja koskevien määräysten mukaisesti. Pääesikunta haluaa myös tietää, miksi näihin kuljetuksiin on päädytty eikä ole käytetty Puolustusvoimien omia ajoneuvoja.

Vastaukset eivät riittäneet Pääesikunnalle

Ilmavoimat on vastannut jo ainakin osittain moniin lisäselvityspyynnön kysymyksistä aiemman 19. helmikuuta päivätyn selvityspyynnön jälkeen. Pääesikunnalle nämä vastaukset eivät ole kuitenkaan riittäneet, vaan Pääesikunnan oikeudellinen osasto penää lisäselvityksiä moniin jo aiemminkin esitettyihin kysymyksiin.

Oikeudellinen osasto toivoo lisäselvitystä muun muassa siihen, millaista ja millä turvaluokituksella olevaa materiaalia käsiteltiin Karjalan lennoston harjoituksessa. Lisäksi he haluavat tietää, miten turvaluokiteltua materiaalia säilytettiin harjoitusten aikana?

– Alue on koettu hyväksi jo useiden vuosien ajan useiden Puolustusvoimien hallintoyksiköiden toimesta. Lemmenjoella on mahdollista käsitellä turvaluokiteltua materiaalia, kerrottiin aiemmassa Karjalan lennoston harjoitusta käsittelevässä selvityksessä.

Selvitykseen siitä, mitä etuja Lapinmajan käytöstä on ollut, ei myöskään oltu täysin tyytyväisiä, vaan Ilmavoimia pyydettiin täydentämään vastauksiaan.

Aiemmat vastaukset ylistivät Inarin Lemmenjoella sijaitsevaa kiinteistöä. Majan valintaa harjoitusten järjestämispaikaksi perusteltiin muun muassa Ilmasotakoulun harjoituksen osalta sillä, että harjoitukseen ei olisi saatu niin paljoa osallistujia, jos se olisi järjestetty muualla.

– Saadun palautteen perusteella yksi merkittävä syy tilaisuuteen osallistumiseen on Lemmenjoen paikka ja sen mahdollistama työkiireen tunnusta pääseminen erämaan rauhoittavaan ilmapiiriin, selvityksessä kerrotaan.

Pääesikunta haluaa nyt, että Ilmavoimilta kerrotaan tarkat lukumäärät siitä, miten monta harjoitusta on pidetty muualla kuin puolustusvoimien tiloissa aikavälillä 2017–2019.

Hankintaesityksiin vaaditaan tarkennuksia

Myös harjoituksia varten tehtyjen hankintojen kohdalla kaivataan tarkennuksia. Ilmasotakoulun harjoitukseen hankittiin 800 eurolla ja Ilmavoimien harjoitukseen 620 eurolla alkoholia Puolustusvoimien varoilla. Tämän lisäksi Ilmasotakoulun harjoitukseen hankittiin myös muun muassa 120 eurolla diskopallo, valoketjuja ja kohdelamppu.

Tämän 1.–3.9.2017 järjestetyn yhteistoimintaharjoituksen tarvikehankintojen ja Leijona Catering -ateriapalvelujen hankintaesitys hyväksyttiin ja puollettiin vasta sen jälkeen, kun tilaisuus oli jo pidetty. Hyväksyntä ja puolto hankintaesitykselle saatiin harjoituksen jälkeisenä päivänä 4. syyskuuta.

Ilmasotakoulu toimitti aiempien vastaustensa liitteenä laskun harjoituksen hankinnoista. Aiemman vastauksen mukaan hankinnat oli hyväksytetty määrärahan haltijalla, eli henkilöstösektorin johtajalla, sekä harjoituksen johtajalla ennen harjoitusta.

– Hankintaesitys hankinnoista tehdään aina jälkikäteen maksuaikakortilla maksetuista ostoista. Muonitushankintoja täydennettiin Ivalosta ostamalla grillimakkaraa, aiemmassa selvityksessä kerrottiin.

Pääesikunta toivoo Ilmavoimilta nyt täydennystä siitä, mitä hankinnoista oli esitetty ja millä päivämäärällä. Ilmavoimia pyydetään myös arvioimaan aiemmin antamaansa vastausta suhteessa esitettyyn laskuun. Samalla Pääesikunta pyytää täydennystä aikajanasta.

Pääesikunta vaatii myös selvitystä jokaisesta reserviläisestä, joka on osallistunut Karjalan lennoston vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen. Ilmavoimia pyydetään selvittämään, ovatko osallistuneet olleet ikänsä ja suoritetun varusmiespalveluksen puolesta reserviläisiä.

Myös Ilmasotakoulun yhteistoimintaharjoituksen osallistujista vaaditaan lisäselvitystä. Pääesikunta haluaa tietää, oliko harjoituksessa mukana henkilöitä, joilla ei ole esimerkiksi ikänsä vuoksi Puolustusvoimien määrittämiä sodan ajan tehtäviä.

I

lmavoimat ei

ole vastannut selvityspyyntöön

Osa STT:lle luovutetusta lisäselvityspyynnöstä on salattu. Puolustusvoimien pääesikunnan esittämistä 14 tarkentavasta kysymyksestä 5 on salattu.

Ilmavoimien esikuntaa pyydettiin lisäselvityspyynnössä toimittamaan selvityksensä Pääesikunnan oikeudelliselle osastolle viimeistään 4. kesäkuuta. Ilmavoimat ei ole vielä kuitenkaan toimittanut vastauksia, kertoo sektorijohtaja Juho Melaluoto Pääesikunnan oikeudelliselta osastolta.

Melaluoto kertoo, että hänen käsityksensä mukaan vastauksien toimittamiseen on annettu lisäaikaa ja Ilmavoimia pyydetty toimittamaan ne juhannuksen jälkeen. Tarkkaa päivämäärää Melaluoto ei osannut STT:lle kertoa.

Karjalan lennoston Lemmenjoella järjestetyn harjoituksen vuoksi on aiemmin nostettu rikossyytteet kahdelle Puolustusvoimien palveluksessa olleelle.

Syyttäjä vaatii Karjalan lennoston entiselle komentajalle Markus Päiviölle sakkoja esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Ilmavoimien tuolloiselle komentajalle Sampo Eskeliselle syyttäjä vaatii sakkoja palvelusrikoksesta.

Päiviön epäillään käyttäytyneen harjoituksessa epäasiallisesti ja Eskelisen epäillään viivytelleen Päiviön rikosepäilyn esitutkinnan aloittamista.