Pääkaupunkiseudun kaupungit alkavat valmistella yhteistä kannanottoa sotesta – "viimeinen hätähuuto" kajahtaa vapun jälkeen

Pääkaupunkiseudun kaupungit päättivät perjantaina, että ne tekevät yhteisen sote-kannanoton ja järjestävät aiheesta yhteiskokouksen. Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) sanoo, että tarkoitus on herätellä hallitusta viimeisen kerran.

– Samoina aikoina on uudistuksen ratkaisun hetki eduskunnassa. On juuri oikea hetki esittää viimeinen vetoomus, viimeinen hätähuuto. Jos hallitus jatkaa kovakorvaisella linjalla ja kieltäytyy korjaamasta valuvikoja, silloin on parempi, ettei tällainen uudistus toteudu, Lindtman sanoo STT:lle.

Kaupungit kokevat, että hallitus on peittänyt korvansa sote- ja maakuntauudistuksen herättämältä kritiikiltä. Tämä kokemus vahvistui Lindtmanin mukaan kehysriihen jälkeen.

– Näyttää siltä, että ne 300 miljoonan leikkaukset, jotka Uuttamaata odottavat soten ensimmäisenä voimassaolovuotena, hallitus siirsi käytännössä seuraavalle hallitukselle. Tässä eletään epävarmuudessa aina ihan suunnitellun uudistuksen alle asti.

Lindtman sanoo, että kaupunkien kannat ovat pääsääntöisesti yhteneväisiä ja hyvin kriittisiä.

– Pään silittelyä ei ole tulossa.

Kannanoton on tarkoitus olla valmis vapun jälkeen. Yhteiskokous järjestetään toukokuun 15. päivänä Vantaalla.