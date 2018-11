Päämiesten oma kokousmaraton Kesärannassa: aiheina brexit ja Suomen puheenjohtajakausi

Kesärannan valvontakameraan piirtyy pitkä autoletka ja turvamiehet kohentelevat asuaan. Avustajat plaraavat vielä papereitaan, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) astuu portaille vastaanottamaan kokousmaratoninsa ensimmäistä vierasta, Irlannin pääministeri Leo Varadkaria.

Uutissuomalainen pääsi seuraamaan, kun Suomen pääministeri isännöi joukon korkean tason EU-tapaamisia virka-asunnollaan Kesärannassa. Keskiviikkona aamukymmenen ja iltakahdeksan väliin mahtui seitsemän tapaamista, torstaina kaksi lisää.

Brexit, brexit ja brexit kuullaan näiden kahden päivän aikana monta kertaa. Mutta on kokouslistalla muitakin aiheita: unionin rahoituskysymykset, Euroopan talous- ja rahaliitto EMU, maahanmuutto ja EU:n yhteinen puolustus.

Sillä aikaa kun Sipilä ja hänen erityisavustajansa Riikka Pakarinen sekä EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen istuvat vieraiden kanssa kokouspöydässä, ollaan ovien ulkopuolella hipihiljaa. Kesärannan seinät ovat ”pahvia”, kuten henkilökunta sanoo.

Ja kun yksi vieras on saatettu ovelle, on seuraavaan valmistautumiseen viitisen minuuttia. Media pommittaa viestintäpäällikkö Anne Sjöholmia, sillä pääministerin kommentteja kaivattaisiin myös Yhdysvaltain välivaaleihin, soten etenemiseen ja isänpäivän vinkkeihin.

"Brexitin suhteen positiiviset tunnelmat"

Pääministeri Sipilä uskoo, että brexitissä voi tapahtua edistystä jo aivan lähipäivinä, vaikka esimerkiksi EU:n pääneuvottelija Michel Barnier kieltäytyi keskiviikkona antamasta aika-arvioita.

– Hän vilautti paperia, jossa suuri osa neuvottelukohdista on jo vihreällä. Ratkaisematta on oikeastaan vain Irlannin rajakysymys, Sipilä sanoo.

Sipilän mukaan tunnelma vaikuttaa brexit-neuvotteluiden suhteen nyt huomattavasti positiivisemmalta kuin viimeisimmässä Eurooppa-neuvostossa. Britannian EU-eron on määrä tulla voimaan 29. maaliskuuta.

– Mikäli edistystä tapahtuu aivan lähipäivinä, ylimääräinen Eurooppa-neuvosto on marraskuun lopussa. Muuten asiaan palataan joulukuussa.

Suomi niin kuin muutkin EU-maat tukevat Irlantia sataprosenttisesti.

– Ihan käytännössä se tarkoittaa, että mikä sopii Irlannille, sopii meillekin. Irlannissa rajakysymys on hyvin tunteisiin ja ihon alle menevä kysymys. Ei saa syntyä kovaa rajaa, koska silloin ihmiset palaavat muistoissaan 1990-luvulle.

Välissä nopea lounas

Sipilä käy iltapäivän puolella nopeasti lounastamassa Kesärannan emäntien valmistamaa makaronilaatikkoa ja antaa samalla Uutissuomalaiselle tilannekatsauksen keskusteluista. Ruokailu keskeytyy, kun tulee tieto seuraavan vieraan saapumisesta.

Kokouspöytään on katettu vain kahvia ja pientä purtavaa. Kun vieraat lähtevät alakertaan pitämään lehdistöinfoa, siistitään pöydät nopeasti, tuodaan nimikyltit ja uudet tarjoomukset.

Unkarin pääministeri Viktor Orbanin protokollaosasto on saapunut paikalle ja tarkistaa tilat etukäteen. Kuvia otetaan ja lähetetään eteenpäin. Suoraan Shanghaista EPP:n kokoukseen Helsinkiin saapunut Orban ei puhu Kesärannassa lehdistölle.

– Orbanin kanssa puhuimme eniten maahanmuuttoasioista ja hän avasi omaa ajatteluaan. On tärkeä käydä dialogia kaikista asioista, Sipilä kertoo.

Vaikka Kesärannassa nähdään tärkeitä vieraita jatkuvasti, sähköistyy tunnelma selvästi, kun Saksan liittokansleri Angela Merkel saapuu. Merkelin delegaatio on aiemmin käynyt katsomassa tilat ja ilmoittanut, ettei punaista mattoa haluta.

Kaikki haluavat nähdä rautarouvan ja saada hänet kuvaan. Kännykkäkamerat laulavat. Selfietä ei sentään kukaan kehtaa ottaa edes salaa.

Myös Merkel toivoo tuloksia brexitistä vielä tämän vuoden puolella. Samaan aikaan erosopimuksen kanssa tarvitaan poliittinen linjaus siitä, mitä uusi suhde unionin ja brittien välillä tarkoittaa.

– Meillä pitää myös jatkossa olla tiiviit yhteydet Britanniaan. Britannia ei poistu Euroopasta, vaikka se lähtee Euroopan unionista, Merkel muistutti.

Suomelle haastava kausi

Suomen kolmas EU-puheenjohtajuuskausi loppuvuodesta 2019 osuu mielenkiintoiseen kohtaan: Euroopan parlamentti järjestäytyy vaalien jälkeen ja uusi komissio on vasta muotoutumassa. Huhtikuisten eduskuntavaalien jälkeen Suomessakin on uusi hallitus ja uusi pääministeri.

Todennäköisesti rahoituskehysneuvottelut valuvat Suomen puheenjohtajuuskaudelle.

– Se on haastava kausi, mutta antaa meille mahdollisuuksia olla kokoamme isompia. Kaikki myöntävät, että se on kova paikka. Suomeen luotetaan käytännönläheisenä tekijänä, Sipilä kertoo. Samoista aiheista hän on juuri keskustellut Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa.

Iso osa puheenjohtajakauden sisällöstä muotoutuu edellisen ja seuraavan puheenjohtajamaan kanssa laadittavasta trio-ohjelmasta. Suomen kanssa sitä laativat nyt uudemmat jäsenmaat Romania ja Kroatia.

Sipilä on luvannut tavata kaikki kollegansa joko Suomessa tai heidän kotimaassaan ennen kesää. Näillä tapaamisilla pohjustetaan Suomen puheenjohtajuutta, vaikka Sipilä ei itse todennäköisesti olekaan kautta luotsaamassa.

– Seuraajien tietoon jää kaikki se, mitä on keskusteltu ja valmisteltu. Yhdessä eduskuntapuolueiden kanssa on käyty läpi tavoitteita, joita aiotaan edistää.

– Ja kyllä minä sen puheenjohtajuudenkin voin hoitaa. Eihän tässä nyt olla vielä luovuttamassa, Sipilä viittaa eduskuntavaaleihin.

Ylen torstaina julkaisema puoluekannatusgallup ei anna ajatuksille tukea: sen mukaan keskusta 16,5 prosentin kannatuksellaan ei olisi mukana pääministerikisassa.

Sipilä kertoo yllättyneensä itsekin siitä, miten paljon nauttii Eurooppa-asioiden hoitamisesta. Vuosien varrella on syntynyt hyviä henkilökohtaisia kontakteja, jopa ystävyyssuhteita.

– On kuitenkin aika harvinaista, että pääsee käymään tunnin keskustelun kollegoiden kanssa kahden kesken. Voidaan puhua monista asioista vapaasti, hyväntuulinen Sipilä sanoi lopetellessaan 12 tunnin kokousrupeamaa.