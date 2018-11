Pääministeri Juha Sipilä listaa viisi tapaa, kuinka Suomeen saadaan lisää lapsia: "Ei edellytä mitään hokkus pokkus -temppuja"

Suomeen syntyy lapsia ennätysmäisen vähän. Syntyvyys on nyt yhtä alhaalla kuin nälkävuonna 1868. Tänä vuonna syntynee vain 48 000 vauvaa, suunnilleen saman verran kuin nuorille on korkeakoulualoituspaikkoja.

Kuluva vuosi tulee olemaan kolmas vuosi peräkkäin, kun Suomessa kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2030 alle 15-vuotiaita henkilöitä vain 760 000, mikäli syntyvyys pysyy nykytasolla.

Mikä neuvoksi, jotta huolestuttavat väestöennusteet eivät toteutuisi? Näin pääministeri Juha Sipilä lisäisi syntyvyyttä:

1. Lapset ovat ilo.

– Olisi tärkeää, että parit, perheet ja yksin lasta hankkivat kokisivat yhteiskunnan lapsimyönteisenä; sellaisena, johon lapsia halutaan hankkia. Paljon puhutaan vain vaikeuksista, mutta pitäisi tuoda esille myös se ilo, joka kuuluu lapsiperheiden elämään.

2. Toimeentulon ennustettavuus.

– Tukien ja palveluiden tulisi olla ennustettavia ja riittävällä tasolla. Lapsiperheköyhyys on tätä päivää. Tällä hallituskaudella on menty työllisyys edellä. Sen seurauksena myös monen lapsiperheen tilanne on muuttunut paremmaksi, kun toinen tai molemmat vanhemmista ovat työllistyneet.

3. Maksuton koulutus, lisää perhepalveluja.

– Pidetään kiinni maksuttomasta koulutuksesta ja perhepalveluista. Lapsiperheiden köyhyyttä on vähennetty monilla toimenpiteillä: lapsilisän yksinhuoltajakorotus, maksuton varhaiskasvatuskokeilu, vähimmäispäivärahojen korotus työttömyysetuuden tasolle.

– Varhaiskasvatusmaksujen pienentäminen toi 6 000 perhettä vapautetun maksun piiriin. Myös perheiden kotiapuun on panostettu. Perhekeskuksissa voidaan käsitellä parisuhde- ja erotilanteita ja vanhempien tukiasioita yhdellä luukulla. Myös lastensuojelupuolelle on luotu tiimimallit.

4. Perhevapaauudistus.

– Tulevan vaalikauden suuri asia on perhevapaauudistus. Keskusta on valmis tekemään uudistuksen, joka tulee maksamaan. Se voidaan toteuttaa nyt, kun työllisyys on hyvällä uralla.

5. Stoppi nuorten syrjäytymiselle.

– Se ei edellytä mitään hokkus pokkus -temppuja, vaan nuori kaipaa kyselytutkimusten mukaan eniten rinnalla kulkevaa aikuista.