Pääministeri Marin EU-johtajien huippukokouksessa: neuvottelut saattavat venyä maanantaihin, sopu yhä mahdollinen

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi, että sovun saavuttaminen on edelleen mahdollista EU-johtajien huippukokouksessa. Viikonloppuna johtajat ovat neuvotelleet 750 miljardin euron elpymisvälineestä ja monivuotisesta budjetista.

Marin sanoo olevansa valmis istumaan tarvittaessa maanantaihin asti, jos neuvottelut sitä vaativat.

Suomi on ajanut neuvotteluissa muun muassa sitä, että elpymisvälineeseen sisältyvien avustusten määrää pienennettäisiin. Samoilla on linjoilla on niin sanottu nuuka nelikko, eli Ruotsi, Hollanti, Itävalta ja Tanska.

Marin kuitenkin korostaa, että Suomi ei ole neuvotteluissa minkään vakiintuneen ryhmittymän jäsen.

Sopua etsitty pienissä ryhmissä

EU-johtajien kolmannelle päivälle venyneessä huippukokouksessa etsitään rahakompromissia pienissä ryhmissä neuvotellen. Myös Marinilla on ollut useita tapaamisia muiden johtajien kanssa.

Pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto kertoi iltapäivällä Twitterissä, että Marin neuvotteli ensin nuukan nelikon, sitten Italian pääministerin sekä sen jälkeen nuukan nelikon ja Baltian maiden kanssa.

Lisäksi pääministeri Marin keskusteli aamulla puhelimitse huippukokousta johtavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

Suomen delegaatiossa mukana oleva eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kuvaili Twitterissä, että kokouksessa on nyt jännitystä ilmassa.

– Neuvotteluissa uutta dynamiikkaa. Työtä tehdään toden teolla sovun löytämiseksi, Tuppurainen kirjoitti.

Vaikeita kysymyksiä ovat olleet elpymisvälineen tukien ja lainojen suhde, sen kautta annettavien rahojen hallinnointi sekä EU-rahankäytön yleinen kytkeminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Merkel varoitteli sovun karkaamisesta

Suomi ja nuuka nelikko ovat vaatineet, että elpymisvälineen tukien määrää tulisi vähentää merkittävästi. Sunnuntain vastaisena yönä Suomi, Ruotsi, Hollanti, Itävalta ja Tanska neuvottelivat illallisen jälkeen Saksan ja Ranskan kanssa.

Liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Emmanuel Macron eivät tuolloin taipuneet vaatimuksiin vähentää tukien määrää elpymispaketissa alle 400 miljardin euron. Hollannin pääministeri Mark Rutte myönsi yöllä, että Merkel ja Macron lähtivät tapaamisesta ärsyyntyneen oloisina.

– Mutta se ei johtunut vain minusta, Rutte sanoi toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan.

Palatessaan aamulla kokouspaikalle Merkel kertoi pitävänsä mahdollisena, ettei sopua saavuteta tässä huippukokouksessa. Macron taas muotoili kommenttinsa hieman myönteisemmin ja sanoi, että kompromissi on edelleen mahdollinen, jos kunnianhimon tasosta ei tingitä.

Elpymispaketin tukiosuutta viilattiin

Myös lauantaina huippukokouspäivä kului pitkälti pienryhmäkeskusteluissa. Tuolloin neuvotteluja käytiin kompromissiehdotuksesta, jossa puheenjohtaja Michel ehdotti jäsenmaille, että 750 miljardin euron elpymispaketissa muutettaisiin tukien ja lainojen suhdetta niin, että tukia olisi 50 miljardia euroa aiemmin kaavailtua vähemmän ja lainoja vastaavasti enemmän.

Näin 750 miljardista eurosta jaettaisiin jäsenmaille 450 miljardia tukina ja 300 miljardia lainoina, kun aiemmin suhde oli 500 miljardia tukina ja 250 miljardia lainoina.

Michelin ehdottamat muutokset eivät kuitenkaan sellaisenaan riittäneet tyydyttämään nuukan nelikon ja Suomen vaatimuksia.

Pääministeri Marin kommentoi perjantaina ennen huippukokouksen alkua, että hyvä suhde tukien ja lainojen välillä voisi olla niin, että kumpiakin olisi puolet ja puolet tai niin, että tukia olisi vähemmän kuin puolet.

Paineita sovun saavuttamiselle ennen lomia

Paineita ratkaisun löytämiselle olisi, sillä esimerkiksi Saksan Merkel on painottanut, että rahasopu olisi saavutettava ennen elokuun kesälomakautta.

Yhteisymmärryksen löytämisessä on kuitenkin vaikeutensa: rahapäätöksiin vaaditaan 27 jäsenmaan yksimielisyyttä. Jos sopua ei saavuteta tänä viikonloppuna, on mahdollista, että uusi ylimääräinen huippukokous kutsutaan koolle vielä kesän aikana.

Huippukokouksessa neuvotellaan varsin mittavista rahasummista, sillä 750 miljardin euron elpymisvälineen ohella sovittavana on EU:n monivuotinen budjetti, jonka kokonaistasoksi vuosille 2021–2027 on ehdotettu noin 1 074 miljardia euroa.

Lähteenä myös AFP.