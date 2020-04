Pääministeri Marin IS:lle: Huoltovarmuuskeskuksen johtaja ei nauti enää luottamustani

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo Ilta-Sanomille, että Huoltovarmuuskeskuksen johtaja ei nauti enää hänen luottamustaan. Keskus on Marinin mukaan menetellyt väärin, kun se ei selvittänyt riittävästi taustoja niistä tahoista, joiden kanssa asioi.

– Huoltovarmuuskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa ja työministeri Tuula Haatainen arvioi toimitusjohtajan aseman pyytämänsä selvityksen perusteella. Pääministerin luottamusta toimitusjohtaja ei enää nauti, Marin sanoo IS:lle.

– Olen tänään vaatinut HVK:n johdolta lisäselvitystä julkisuudessa esillä olleista epäkohdista. Olen edellyttänyt selvitystä välittömästi. En ole tyytyväinen siihen tietoon, mitä on tähän mennessä johdon toimesta annettu, sanoo puolestaan työministeri Haatainen (sd.) Twitterissä.

Huoltovarmuuskeskus tilasi Kiinasta suojavarusteita pikavippiyhtiöitä pyörittäneeltä liikemieheltä Onni Sarmasteelta ja kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä. Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema kertoi eilen kauppojen yhteissummaksi 10 miljoonaa euroa.

Asiasta on noussut julkisuudessa ennennäkemätön sotku. Jylhän ja Sarmasteen taustoista on noussut esiin hämäriä seikkoja, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, miksi Huoltovarmuuskeskus on hieronut kauppoja heidän kanssaan. Helsingin Sanomat esimerkiksi kertoo, että Jylhän kauneusklinikka on markkinoinut suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla. Jylhällä on talousrikoshistoriaa ja häntä kohtaan on parhaillaankin vireillä rikosasioita käräjillä. Sarmaste on puolestaan ulosottoveloissa ja HS:n mukaan myös verkottunut alamaailmaan.

Hämärät suojamaskikaupat paljasti Suomen Kuvalehti keskiviikkona. Sarmaste kertoo SK:lle joutuneensa itse huijaus- ja kiristysyrityksen kohteeksi suojamaskidiilissä, kun taas Jylhä syyttää Sarmastetta kavalluksesta.

Huoltovarmuuskeskuksen Louneman mukaan suojavarustetilausten tiukka aikataulu aiheutti sen, ettei HVK ei ole tarkastanut yhteistyökumppanien taustoja riittävän huolellisesti.