Pääministeri Marin: Koulut avataan porrastetusti toukokuun 14. päivästä alkaen – "Terveysturvallisuus taataan sekä oppilaille että opettajille"

Suomen hallitus on päättänyt, että koulut avataan porrastetusti ja hallitusti toukokuun 14. päivästä alkaen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi asiasta hetki sitten hallituksen tiedotustilaisuudessa valtioneuvoston linnassa.

Marinin mukaan opetusta voidaan järjestää vuoroissa ja kouluissa voidaan käyttää muitakin tiloja kuin luokkahuoneita. Opetuksen järjestäjä ei voi tämän jälkeen järjestää etäopetusta.

Pääministerin sanoi, että terveysturvallisuus taataan sekä oppilaille että opettajille. Esimerkiksi tilojen on oltava riittävän väljät.

Lasten lähiopetusoikeuden rajoittaminen on voimakas toimenpide, johon tulee ryhtyä vain välttämättömästä perusteesta, eikä13.5. jälkeen tällaista välttämätöntä perustetta ei ole. Lasten perusoikeuksia ei pidä rajoittaa enemmän kuin on pakko. Koulu on tärkeä paikka myös lasten hyvinvoinnille, perusteli opetusministeri Li Andersson (vas.)

– Terveysviranomaisten näkemys on, että koulujen avaaminen tällä tavalla on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle, Andersson sanoi.

Hallituksen tiedotustilaisuus on käynnissä. Voit katsoa tilaisuutta suorana tästä.