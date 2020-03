Pääministeri Marin: On aivan selvää, että yrityksille tarvitaan lisää tukitoimia

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on aivan selvää, että yrityksille tarvitaan lisää tukitoimia. Hallituksella on hänen mukaansa tahtoa auttaa niitä, mutta hallitus on joutunut miettimään mekanismeja tukien jakamiseen.

Hän sanoi eduskunnan täysistunnossa myös, ettei haluaisi nähdä sellaista tilannetta kuin 1990-luvun laman aikana, kun yrityksiä meni konkurssiin. Pääministeristä on tärkeää varmistaa kaikin toimin, ettei sellaisesta tule todellisuutta uudelleen.

Eduskunta on kokoontunut päättämään ravintoloiden sulkemisesta.