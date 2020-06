Pääministeri Marin: Suomen epidemiatilanne parantunut, toivottavasti voidaan nopeasti siirtyä normaalimpaan elämään

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan kaikki toivovat, että Suomessa voitaisiin mahdollisimman nopeasti siirtyä nykyisestä poikkeustilanteesta normaalimpaan elämään.

Hallituksen neuvotteluihin Säätytalolle saapuessaan Marin totesi, että Suomen epidemiatilanne on parantunut. Hän ei kuitenkaan vielä ennakoinut sitä, mihin ratkaisuihin hallitus tänään päätyy.

Hallitus neuvottelee tänään koronavirustilanteesta ja pohtii valmiuslain nojalla annettujen toimivaltuuksien käytön jatkoa.

Valmiuslaki otettiin käyttöön maaliskuussa, kun koronatilanteen vakavuus alkoi käydä ilmeiseksi. Sen nojalla on otettu käyttöön monia koronan torjuntaan tarkoitettuja määräyksiä, kuten Uudenmaan eristäminen, yleisötilaisuuksien rajoittaminen, koulujen ja ravintoloiden sulku. Osa rajoituksista on purettu, mutta monet ovat vielä voimassa.

Kaikki koronan tuomat rajoitukset eivät perustu valmiuslakiin, vaan niitä on annettu myös esimerkiksi tartuntatautilain nojalla.

Valmiuslakiin tukeutuminen ei voi jatkua rajattomasti

Päivän neuvotteluissa on esillä ainakin hoitohenkilökunnan asema, eli ovatko hoitajien ja lääkärien työvelvoitetta koskevat määräykset vielä tarpeen. Asetuksella on asetettu hoitohenkilökunnan työaikaa, vuosilomia ja irtisanomisoikeuksien koskevia rajoituksia.

Nämä määräykset otettiin käyttöön kun pelättiin, että terveydenhoitojärjestelmä ylikuormittuisi koronaviruksen levitessä. Tästä ei ole näkynyt merkkejä, vaan tartuntamäärät ovat pysyneet melko hyvin kurissa, eikä hoitopaikoista ole ollut pulaa. Määräykset ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Hoitohenkilökuntaa koskevien määräysten purkamista ovat vaatineet sekä hoitoalan ammattiliitot että useiden puolueiden kansanedustajat.

Asia oli esillä hallituksen neuvottelussa tiistaina, jolloin todettiin, että terveydenhoidon kestokyky ei enää kesäkuun lopun jälkeen välttämättä tarvitse tuekseen valmiuslain toimivaltuuksilla tehtyjä toimia.

Valmiuslakiin tukeutuminen ei voi jatkua rajattomasti. Poikkeusvaltuuksia voidaan perustuslain mukaan käyttää vain tavoilla, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamisen kannalta.

Nykyinen valmiuslaki on säädetty vuonna 2011. Se on tarkoitettu suojaamaan Suomen väestöä ja talouselämää, perus- ja ihmisoikeuksia ja turvaamaan maan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Poikkeusoloja voivat olla aseellinen hyökkäys tai sen välitön uhka, suuronnettomuus tai, kuten tänä vuonna on koettu, hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.