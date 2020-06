Pääministeri Marin Ylellä: Valmiuslain käyttöönotto oli perusteltu ratkaisu, vappusataseen ei ole varaa

Maaliskuussa tehty päätös ottaa Suomessa käyttöön valmiuslaki koronaepidemian vastaisessa kamppailussa oli oikea, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) Yleisradiossa Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Marin totesi, että normaalissa lainsäädännössä ei ollut kaikkia työkaluja, joita koronan torjunnassa on tarvittu. Lainsäädäntötyö jatkuu kesälläkin, taudin mahdollisen toisen aallon varalta.

Hallitus neuvottelee maanantaina valmiuslain jatkosta ja siitä, tarvitaanko valmiuslain nojalla säädettyjä määräyksiä vielä. Nyt määräykset ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Marin ei ennakoinut vielä päätöksiä vaan totesi, että ratkaisut tehdään asiantuntijoiden arvioiden perusteella. Samalla seurataan myös miten Suomen tartuntamäärät ja sairaalahoidossa olevien määrät kehittyvät.

– Tietenkin me kaikki toivomme, että epidemiatilanne paranee ja että pääsemme pois poikkeuksellisista oloista, Marin sanoi.

Jos todetaan, että valmiuslain määräyksiä ei enää tarvita, voi hallitus antaa asetukset, joilla valmiuslain pykälät kumotaan jo ennen kesäkuun loppua.

Marin puolusti Suomessa käyttöön otettuja kovia rajoituksia, vaikka ne ovat vaikuttaneet ihmisten elämään monin tavoin.

– On pidetty ihmisten oikeutta terveyteen ja elämään tärkeämpinä. On pystytty välttämään inhimillistä kärsimystä ja kuolemantapauksia.

Monissa hoivakodeissa vanhukset eivät vieläkään ole päässeet tapamaan läheisiään edes ulkotiloissa, vaikka ohjeita on höllennetty. Marin totesi, että hallituksen näkemys on selvä, ja että tapaamisia tulisi voida järjestää.

– Tässäkin koronatilanteessa on nähty miten ongelmallista on, jos henkilökuntaa on ollut liian vähän.

Vappusatanen jäämässä pois

Taudin mahdollista toista aaltoa varten varaudutaan parhaillaan, ja Marin sanoi toivovansa, ettei yhteiskuntaa enää jouduta sulkemaan yhtä laajalti kuin keväällä. Tautia vastaan kamppaillaan nostamalla testauskapasiteettia, parantamalla suojavarusteiden saatavuutta ja kehittämällä jäljittämiseen käytettävää mobiilisovellusta.

Talouden elpymiseen tähtääviä toimia saatetaan Marinin mukaan sopia loppukesän budjettiriihessä. Hän ei ottanut kantaa siihen, voisiko kysymykseen tulla Saksan mallinen arvonlisäveroale tai suora rahanjako ihmisille, kuten Yhdysvalloissa on tapahtunut.

– Pidän kyllä hyvin mahdollisena sitä, että elvytystoimista sovitaan budjettiriihessä, jos olemme tämän kaltaisessa suhdannetilanteessa. Elvytykselle on sijaa.

Tärkeintä on saada talous taas kasvuun ja työllisyys uudelleen nousuun, ympäristön kannalta kestävällä tavalla, Marin sanoi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen eläkeläisille lupaama ns. vappusatanen ei Marinin mukaan kuitenkaan ole toteutumassa.

– On vaikea edetä tämän kokonaisuuden osalta. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että normaalissa vahvistuvassa suhdannetilanteessa tähän kokonaisuuteen olisi mahdollista palata. Mutta tilanne on muuttunut nyt niin dramaattisesti, että on vaikea nähdä että tämänkaltaisiin määrärahoihin olisi tällä hallituskaudella enää mennä, Marin myönsi.

Vanhempainvapaa ei ajankohtainen

Marin sai myös kysymyksen, onko vanhempainvapaalle jääminen pääministerille mahdollinen samalla tavalla kuin muille ministereille. Marin on Me Naiset -lehden haastattelussa sanonut toivovansa tyttärelleen pikkusisarusta.

– Pääministerille tämänkaltainen järjestely ei ole mahdollinen, koska kun pääministeri eroaa niin silloin koko hallitus eroaa. Mutta kuten olen todennut, että nuorena naisena pitää huomioida myös perhetilanne kun se on ajankohtainen. Eivät naiset voi jättää perhettä odottamaan uran jälkeistä aikaa.

Juuri nyt ei perheenlisäystä ole tulossa.

– Voin todeta, että tämä asia ei ole nyt tällä hetkellä minulle ajankohtainen eikä hallitus ole mihinkään eromassa tai kaatumassa, Marin sanoi.