Pääministeri Marin hallituksen kansainvälisestä huomiosta: "Tämä on meille mahdollisuus kertoa siitä, millainen maa Suomi on"

Uusi pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että on hienoa huomata, että Suomi kiinnostaa maailmalla. Marinin valinta pääministeriksi on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta, samoin kuin Suomen uusi hallitus.

– Tämä on meille mahdollisuus kertoa siitä, keitä me suomalaiset ihmiset olemme ja millainen maa Suomi on, Marin sanoi uuden hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa.

Avauspuheenvuorossaan Marin sanoi muutaman sanan myös englanniksi, koska hänen mukaansa myös englanninkielistä mediaa kiinnostaa uuden hallituksen alkutaival.

34-vuotiaan Marinin nouseminen maailman nuorimmaksi istuvaksi pääministeriksi on kiinnostanut laajasti kansainvälistä mediaa. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi eilen STT:lle, että Marinille on tullut ulkomailta niin paljon haastattelupyyntöjä, ettei niitä kaikkia ehditä toteuttaa.

Mitään uusia poliittisia linjauksia uusi hallitus ei tiedotustilaisuudessa vielä esittänyt, vaan monen ministerin suulla toistettiin, että kaikki lähtee jo tehdyn hallitusohjelman pohjalta. Lisäksi esimerkiksi tavoitteet työllisyysasteesta ovat edelleen voimassa.

"On päivänselvää, että SDP on palkansaajan puolella"

Työmarkkinapolitiikasta kysyttäessä Marin vastasi, ettei uudella hallituksella ole ristiriitaa työmarkkinapolitiikan suhteen.

– On aivan selvää, että Suomen sosiaalidemokraattinen puolue nyt ja tulevaisuudessa on palkansaajan puolella ja niiden pienituloisten ihmisten puolella, jotka tässä yhteiskunnassa ovat. Työmarkkinatilanne on kokonaisuudessaan erittäin haastava. Totta kai me toivomme, että työmarkkinajärjestöt löytävät sovun ajankohtaisimpaan työmarkkinakiistaan. Meillä ei ole yhteiskuntana varaa siihen, että lakot pitkittyvät, Marin sanoi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) puolestaan piti tärkeänä sitä, että työmarkkinaosapuolilla on rauha sopia heitä itseään koskevista asioista.

– Hallituksen yhteinen tavoite on se, että yhä useampi suomalainen pääsee työnsyrjään kiinni, ja siitä meillä on lukuisia kirjauksia hallitusohjelmassa, Kulmuni sanoi.

"En ota neuvoja keneltäkään muulta"

Vasta aloittanut hallitus on vastannut ikään ja sukupuoleen liittyviin kysymyksiin jo moneen otteeseen, ja näin kävi myös hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa. Marin kuitenkin painotti, että asiat ratkaisevat.

– Asioiden vuoksi jokainen meistä on lähtenyt politiikkaan. Me haluamme rakentaa yhteiskuntaa, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä. Minun fokukseni on aina ollut asiakysymyksissä, asiasisällöissä. Uskon, että se on se, joka innostaa ihmisiä politiikkaan ja mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan.

Marin lisäsi, että ikä ja sukupuoli ovat toki kaikkien ominaisuuksia. Hän sanoi, että nykyinen hallitus voi näyttää esimerkkiä, että jokainen voi yhteiskunnassa lähteä mukaan ja vaikuttaa.

Myös maailman vanhin pääministeri, 94-vuotias Mahathir Mohamad, Malesiasta ehti jo lähettää Marinille terveiset. Mohamad muun muassa sanoi, että Marinin kannattaa kuunnella vanhempien ihmisten neuvoja. Marin lisäsi, että Malesian pääministeri sanoi myös tarvetta olevan nuorten visionäärisyydelle, tulevaisuuteen katsovuudelle mutta myös kokemukselle. Tuore pääministeri kertoi Malesian pääministerin lisäksi sanoneen, että sukupolvien välistä vuoropuhelua tarvitaan.

– Tarvitsemme kaikkia sukupolvia tässä yhteiskunnassa paremman huomisen eteen. Otan siinä mielessä neuvon vastaan.

Marin lisäsi, että hän aikoo käydä keskusteluita entisen pääministeri Antti Rinteen (sd.) kanssa, sillä tämä on puolueen puheenjohtaja.

– Mutta pääministerinä johdan hallitusta ja seison omilla jaloillani. Siinä tehtävässä en ota neuvoja keneltäkään muulta, vaan oman harkintaani pohjautuen johdan hallitusta, Marin sanoi.