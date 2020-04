Pääministeri Marin toivoo, että päätös koulujen avaamisesta syntyy tänään – "Joudumme tekemään päätöksiä epävarmuuden keskellä"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että hallitus pyrkii tänään päättämään, avataanko koulut toukokuun puolivälissä. Saapuessaan neuvotteluihin Säätytalolle hän sanoi toimittajille toivovansa, että päätös syntyy mahdollisimman aikaisin, jotta siitä voitaisiin ajoissa myös tiedottaa.

Koulutuksen järjestäjät ovat toivoneet parin viikon valmistautumisaikaa, jos koulut avataan.

Voimassa olevalla päätöksellä kouluissa on määrä jatkaa etäopetusta 13. toukokuuta asti.

Ylen tietojen mukaan hallitukselle esitetään, että peruskouluja aletaan avata vaiheittain 14. toukokuuta lähtien.

Avaaminen koskisi Ylen lähteiden mukaan tässä vaiheessa peruskouluja. Aloitus olisi tarkoitus porrastaa niin, että kaikki koululaiset eivät aloittaisi yhtä aikaa, jotta koronavirustartunnat eivät alkaisi levitä nopeasti. Toisen asteen koulut pysyisivät toistaiseksi kiinni.

Marin ei tässä vaiheessa halunnut ottaa kantaa siihen, ketkä ensimmäisenä mahdollisesti palaisivat koulunpenkille.

– Kuuntelemme asiantuntijoita hyvin tarkasti, mitä he meille suosittavat.

Hallitus on varautunut jatkamaan neuvotteluja huomenna aamupäivällä, jos päätöstä ei illan aikana synny.

Tautidata kertoo, että lapset eivät juuri saa tartuntaa

Koulujen avaamista varten on opetusministeriössä laadittu esitys, jota varten on kuultu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asiantuntijoita.

Esitykseen on Ylen mukaan vaikuttanut muun muassa se, että THL:n mukaan kansainvälinen tautidata kertoo, että lapset eivät juuri saa koronavirustartuntoja ja sairastavat taudin usein hyvin lievin oirein.

Marin sanoi toimittajille, että on erilaista tutkimustietoa siitä, millä tavalla lapset saavat tartunnan ja miten sitä mahdollisesti levittävät.

– Tästä on ymmärtääkseni myös ristiriitaista tietoa. Ylipäätään on paljon sellaista, mitä emme tiedä, ja joudumme tekemään päätöksiä epävarmuuden keskellä.

Marin sanoi aiemmin tänään eduskunnassa, että myös varhaiskasvatuksen järjestämisestä on tarkoitus keskustella. Päiväkodit ja esiopetuspaikat on pidetty auki. Hallituksen suosituksena on kuitenkin hoitaa lapsia kotona, jos siihen on mahdollisuus.