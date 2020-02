Pääministeri Marin työllisyystoimista: Vaikeat päätökset edessä todennäköisesti touko-elokuussa

Työllisyystoimien päätöksenteon ajankohtaa kommentoinut pääministeri Sanna Marin (sd.) toisti eduskunnassa kantansa siitä, että hallituksen ei pidä vaikeuttaa työmarkkinakevättä. Marin kommentoi asiaa eduskunnassa valtiopäivien avauskeskustelussa, jossa oppositio höykytti muun muassa hallituksen talouspolitiikkaa ja penäsi tietoa uusista työllisyystoimista.

– Itse ajattelen näin ja olen sen myös rehellisesti sanonut, että hallituksen ei pidä omilla toimillaan vaikeuttaa muutenkin vaikeaa työmarkkinakevättä. Sen vuoksi esitin arvion, että vaikeista päätöksistä tullaan tekemään päätökset todennäköisesti touko-elokuun välisenä aikana, Marin sanoi.

Hänen mukaansa nyt on tärkeää, että työmarkkinaosapuolet pääsevät neuvottelemaan ratkaisuja.

– Ja onneksi ratkaisuja onkin nyt jo löytynyt, pääministeri lisäsi.

"Vaarallista ajanpeluuta"

Työllisyystoimet nosti esiin opposition riveistä muun muassa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayh, joka sanoi puolueen ryhmäpuheenvuorossa, että tärkeintä olisi nyt saada työllisyystoimet vauhtiin.

– Sen sijaan pääministeri Marin ilmoitti (Yleisradion Pääministerin) haastattelutunnillaan, että vaikean työmarkkinatilanteen takia hallitus tekee hankalat päätökset kesän tienoilla eikä kevään kehysriihessä kuten odoteltiin. Tämä on vaarallista ajanpeluuta, sillä hallitus on jo lisännyt pysyviä kustannuksia samoin kuin velkaa ennen kuin tuloista on tietoakaan, Essayh sanoi.

Marin on ollut luottavainen, että hallituksen välitavoite 30 000 uudesta työllisestä täyttyy elokuun budjettiriiheen mennessä. Huhtikuun kehysriihen hän on puolestaan sanonut olevan seuraava välietappi, jossa tarkastellaan, mitä toimia pitää vielä tehdä, jotta kesään mennessä työllisyystavoite täyttyy.

Hallitus aikoo perustaa vanhusasiavaltuutetun viran

Hallitus aikoo perustaa vanhusasiavaltuutetun viran vahvistamaan vanhuspalveluiden laadun toteutumista, pääministeri Marin kertoi eduskunnassa.

Marin antoi keskustelun alussa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen hallituksen politiikasta vuonna 2020 sekä keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä.

– Aloitamme työskentelyn 2020-luvun ensimmäisillä valtiopäivillä. Käsillä on ratkaisujen vuosikymmen ilmastonmuutoksen torjunnan, suomalaisen osaamisen, hyvinvoinnin ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta, Marin sanoi puheensa aluksi.

Hän myös kertoi, että hallitus tuo näillä valtiopäivillä eduskunnalle 212 esitystä ja 12 selontekoa.