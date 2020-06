Pääministeri Marinin mukaan vihreän kasvun ja ilmastokysymysten on oltava keskiössä, jotta koronakriisistä toivutaan: "Nyt on oltava rohkeutta katsoa tulevaan"

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan myös koronakriisiä seuraavissa elvytystoimissa vihreän kasvun ja ilmastokysymysten on oltava ensisijaisia.

– On selvää, että vihreä kasvu on keskiössä, kun hallitus ennen juhannusta keskustelee koronakriisin jälkeisestä yhteiskunnan jälleenrakennuksesta. Nyt on oltava rohkeutta katsoa tulevaan ja toimia entistä päättäväisemmin ilmastokestävän talouden rakentamiseksi, Marin kirjoittaa Uutissuomalaisen debatissa.

Vaikka korona on iskenyt Suomenkin talouteen ja työllisyyteen, näkee Marin rajoitustoimien olleen välttämättömiä ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi.

– Mutta niillä on ollut myös laajoja haitallisia vaikutuksia talouteen ja ihmisten hyvinvointiin, Marin myöntää.

