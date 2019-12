Pääministeri Rinne: Minulla ei ole nyt mitään kommentoitavaa

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ilmoittaa, että hänellä ei ole tällä hetkellä mitään kommentoitavaa hallitustilanteesta. Rinne totesi asian STT:lle aamulla Helsingissä eurooppalaisten parlamenttien välisen kokouksen alussa.

Myöskään liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) ja vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo eivät kommentoineet Brysselissä hallitustilannetta tai Rinteen asemaa.

Keskustelu laajasti kuohuttaneesta Posti -kiistasta jatkuu, kun hallituksen luottamusta mittaava eduskunnan välikysymysäänestys lähestyy. Hallitus vastaa tiistaina eduskunnassa opposition välikysymykseen, ja äänestys on vuorossa keskiviikkona.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoustivat eilisiltana medialta piilossa myöhään yöhön. Kokouksen sisällöstä tuli hyvin niukasti tietoa julkisuuteen. Valtioneuvosto tviittasi kokouksen jälkeen, että puheenjohtajat kävivät keskustelun poliittisesta tilanteesta.

Hallituskumppanit ovat vaatineet Rinteeltä seikkaperäistä selvitystä etenkin Posti-sotkun käänteistä.

Asiaa käsitellään lisää puolueissa vielä tänään, ja esimerkiksi keskustan eduskuntaryhmän on tarkoitus kokoontua. Vihreät ei ollut vielä aamulla päättänyt, kokoontuuko puolueen eduskuntaryhmä tänään.

"Aina välillä on haastavia tilanteita"

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) ennakoi, että välikysymyskeskustelusta tulee mielenkiintoinen. Hän kertoo, ettei tiedä sen tarkemmin, mitä hallituksen eilisessä kokouksessa käsiteltiin.

Miltä Rinteen hallituksen tilanne vaikuttaa entisen pääministerin silmin?

– Minullakin on kokemuksia siitä, että aina välillä on haastavia tilanteita, mutta asiat on käsiteltävä asioina, Vanhanen kommentoi STT:lle aamulla.

Posti-kiista johti perjantaina kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) eroon. Se ei kuitenkaan helpottanut painetta Rinnettä kohtaan. Eilen iltapäivällä Ylen lähetyksessä Rinteeltä kysyttiin, onko hän harkinnut eroa. Rinne vastasi, että "hallituksen toimintakyky on ihan täydellinen tällä hetkellä".

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja nyt-liike vaativat välikysymyksessään selvyyttä muun muassa siihen, antoivatko pääministeri Rinne ja kunta- ja omistajaohjausministerinä toiminut Paatero oikeaa tietoa eduskunnalle Postin työriidassa esillä olleiden pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen siirrosta.

Myös suurin oppositiopuolue perussuomalaiset on vaatinut Rinteen eroa, vaikka se ei ole mukana muun opposition välikysymyksessä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää ylimääräisen kokouksen hallitustilanteen vuoksi tänään iltapäivällä.

Useita kanteluita Rinteen menettelystä

Oikeuskanslerinvirastosta kerrotaan STT:lle, että perjantaihin mennessä Rinteen menettelystä Posti-kiistassa oli kirjattu neljä kantelua. Oikeuskanslerinvirastolle on saapunut tähän aamuun mennessä muutamia kanteluita lisää Rinteestä, mutta niitä ei ole vielä ehditty kirjata.

Kirjatuista kanteluista kolme kohdistuu sekä Rinteeseen että eronneeseen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateroon (sd.). Kantelut koskevat Rinteen ja Paateron menettelyä Postin omistajaohjauksessa, Rinteen ja Paateron menettelyä postilakossa sekä Rinteen ja Paateron menettelyä muun muassa postilakkoa koskevien ristiriitaisten lausuntojen osalta.

Lisäksi yksi kantelu koskee Rinteen haastattelua Ylen Radio Suomen Pääministerin haastattelutunnilla 24. marraskuuta. Kantelun mukaan Rinne olisi antanut virheellistä tietoa osallisuudestaan Postin lakon selvittelyyn.

Pelkästään Paateroa koskevia kanteluita on kirjattu neljä. Posti-kiista johti perjantaina Paateron eroon.

Oikeuskanslerinvirasto on kirjannut myös kaksi kantelua Postin hallituksen menettelystä. Kanteluiden mukaan Postin hallitus olisi toiminut vastoin ministerin ohjeita.

Kantelut menevät oikeuskansleri Tuomas Pöystin ratkaistavaksi. Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen kertoo, että Rinteestä ja Paaterosta tehdyt kantelut pyritään ottamaan nopeasti käsiteltäväksi. Ratkaisuja tuskin silti annetaan ainakaan tällä viikolla.

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden virkatoimien lainmukaisuutta.