Pääministeri Rinne torjuu pelisääntökeskustelun ympäristöministerin sellutehdaslausunnoista – "Ei tässä ole mitään epäselvyyttä"

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ei näe tarvetta pelisääntökeskustelulle vihreiden ministeriryhmän kanssa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) sellutehdaslausunnoista.

Keskustelua vaati keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä. Rinne kertoo, että pelisääntökeskustelu käytiin äskettäin, kun tehtiin hallitusohjelma.

"Irtiottoihin ei varaa"

Kärnä on toivonut pääministeri Rinteen tekevän vihreille selväksi, että mihinkään irtiottoihin ei ole nyt varaa. Kohu alkoi, kun Mikkonen totesi MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä torstaina, ettei hän pidä todennäköisenä kaikkien pöydällä olevien sellutehdashankkeiden toteutumista.

Mikkonen huomautti MTV:llä, ettei puu yksinkertaisesti riitä, kun samalla täytyy huolehtia ilmasto- sekä monimuotoisuustavoitteista.

Mikkonen totesi tosiasian

– Ei tässä ole mitään epäselvyyttä. Kuuntelin tarkkaan mitä Krista Mikkonen totesi aamutelevisiossa ja hän totesi sen tosiasian, mikä on fakta. Jos kaikki nämä hankkeet toteutuisivat, mitä nyt ollaan suunnittelemassa Suomeen, silloin puuvarat eivät varmaan riittäisi puutuotannon näkökulmasta, Rinne sanoo.

Rinteen mukaan metsäyhtiöt miettivät,onko niiden järkevää investoida vai ei liiketalouden kannalta,

– En usko, että yksikään metsäyhtiö ajattelee niin, että kaikki nämä hankkeet, jotka ovat mietinnän kohteena, tulevat toteutumaan.

Rinne sanoo, että valtiovallan kyky vaikuttaa metsien käyttöön koskee lähinnä Metsähallituksen omia metsiä. Lisäksi verotus on yksi väline.

– Ei ole mitään suunnitelmia sellaiseen sääntelyyn lähtemisestä, Rinne korostaa.

– Lähtökohta on se, että kun yhdessä sovitaan, saadaan hiilinielut kasvamaan, jolloin meillä riittää puuta metsäyhtiöiden tarpeisiin, Rinne sanoo.

Hakkuut kääntyneet laskuun

Metsien hakkuut ovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kääntyneet laskuun. Luke arvioi, että syynä on maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen, joka vaimentaa metsäteollisuustuotteiden kysyntää.

Metsäteollisuus kertoo puolestaan, että puuta on alkuvuonna ostettu vuoden takaista vähemmän. Sellutehtaille menevää kuitupuuta on ostettu tammi-toukokuussa 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Sahoille menevää tukkia on hankittu 27 prosenttia vuoden takaista vähemmän.