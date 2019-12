Pääministeri Rinteen vaihtoehdot: Pyytää eroa itse tai odottaa keskiviikon luottamusäänestystä

Tänään kokoustaneen keskustan puoluehallituksen mielestä viikonvaihteessa saadut selvitykset Posti-tapauksesta eivät ole riittäviä. Puoluehallitus toivoo, että SDP tekee tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoi aiemmin päivällä eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen, että puolue on erittäin sitoutunut hallituspohjaan, mutta puolueessa on henkilöön liittyvää epäluottamusta. Luottamuspulan on katsottu koskevan pääministeri Antti Rinnettä (sd.).

Juridisesti pääministerillä on nyt kaksi vaihtoehtoa: Hän voi pyytää eroa itse tai odottaa keskiviikon äänestystä. Kysymys on tässä vaiheessa poliittinen, kertoo julkisoikeuden professori Juha Lavapuro Turun yliopistolta.

– Niin kauan kuin eduskunta ei ole ilmaissut epäluottamusta, hallitus ja Rinne nauttivat sen luottamusta.

– Tosiasiallisesti voi toki olla hankalaa jatkaa, mutta eroa pyytävät oikeudellisesti valtioneuvosto ja ministeriö. Jos pääministeri Rinne pyytää eroa, se on samalla myös valtioneuvoston eronpyyntö. Vaihtoehtoisesti hän voi odottaa keskiviikon äänestystä, jossa luottamus ratkeaa.

Lavapuro tuo esiin senkin vaihtoehdon, että keskiviikkoisessa luottamuslauseäänestyksessä nähtäisiin, että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta.

– Sitten tietysti keskustan pitää miettiä, mitä se tekee.

Pyritään mahdollisimman ripeään etenemiseen

Mikäli pääministeri Rinne (sd.) kuitenkin päätyisi ilmoittamaan tehtävänsä jättämisestä, voi prosessi hänen mahdolliseksi korvaajakseen edetä varsin nopeasti.

Lähimpänä vertailukohtana on pääministeri Anneli Jäätteenmäen eroaminen vuoden 2003 kesäkuussa.

Eduskunnan apulaispääsihteerin Timo Tuovisen mukaan prosessi eteni tuolloin niin, että pääministeri lähti samana iltana eropäätöksen tehtyään tapaamaan silloista presidenttiä Tarja Halosta Kultarantaan.

– Totta kai tällaisessa tilanteessa pyritään mahdollisimman ripeään etenemiseen, että on toimintakykyinen, eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus, Tuovinen kertoo.

Tämän jälkeen presidentin tehtävänä on myöntää hallitukselle ero ja pyytää sitä jatkamaan toimitusministeristönä.

– Tietysti, kun kysymys on pääministeristä, katsotaan myös, että hallitus on eronnut, kertoo Lavapuro.

Tilanteessa, jossa hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ei presidentti voi olla myöntämättä eroa. Lavapuron mielestä olisi kuitenkin myös aika poikkeuksellista, jos presidentti ei myöntäisi Rinteelle ja hänen hallitukselleen eroa, jos sitä häneltä pyydettäisiin.

Hallitus jatkanee samalla pohjalla ja ohjelmalla

Toisen eduskuntalähteen mukaan asia etenee presidentin kanssa normaalissa esittelyjärjestyksessä. Hän arvioi STT:lle maanantaina, että eroilmoituksen jälkeen voi mennä vuorokausi, ennen kuin asia tullaan hoitamaan virallisesti.

Tämän jälkeen suurin eduskuntaryhmä mitä luultavimmin aloittaisi hallitustunnustelijana, kokoaisi hallituksen ja katsoisi, edetäänkö nykyisellä hallituspohjalla ja -ohjelmalla. Jos näihin ei olla tekemässä muutoksia, voisi prosessi olla nopea.

– En muista päiviä, kauanko silloin Jäätteenmäen osalta meni, mutta silloiset hallituspuolueet päätyivät siihen, että vain pääministeri vaihtuu. Hallituspohja pysyi samana, eikä hallitusohjelmaa taidettu paljoakaan muuttaa, Tuovinen kertoo.

– Silloin se oli hyvin nopeaa, kun hallituspohjaan tai hallitusohjelmaan ei tehty muutoksia.

Tähän mennessä kommentit ovat olleet sen suuntaisia, ettei nykyiseen hallituspohjaan olla tekemässä hallituksen sisällä muutoksia.

Jos hallitus ilmoittaa jatkavansa samalla hallituspohjalla, eduskunta äänestää tiedonannon mukaisesti siitä, onko hallituspohjalla ja -ohjelmalla luottamus.

Kulmuni ottaisi ohjat muutamaksi päiväksi

Jos hallituspohja säilyy muuttumattomana, Rinteen korvaajaa haetaan päähallituspuolueen eli SDP:n sisältä. Jäätteenmäen eroamisen yhteydessä pääministeriehdokkaan löytymiseen puolueen sisältä meni noin viikko.

Välijakson ajan pääministerin sijaisena toimi Antti Kalliomäki (sd.), joka toimi Jäätteenmäen hallituksessa myös valtiovarainministerinä. Pääministerin sijaiseksi tulisi nyt tässä tilanteessa muutamaksi päiväksi elinkeinoministeri Kulmuni.

Kun päähallituspuolue on tehnyt päätöksen uudesta pääministeriehdokkaasta, äänestää eduskunta asiasta. Jos eduskunta hyväksyy uuden pääministerin, nimittää presidentti hänet tehtäväänsä.