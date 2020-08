Pääministeri Sanna Marin Facebookissa: Minun ajatukseni ovat jämsäläisten ihmisten ja perheiden luona

Pääministeri Sanna Marin on kommentoinut torstaina Facebook-profiilissaan Jämsän Kaipolan tehtaan lopettamista sekä muita viime aikojen irtisanomisuutisia.

– Minun ajatukseni ovat jämsäläisten ihmisten ja perheiden luona, Finnairin ja Swissportin työntekijöiden luona, Fazerin työntekijöiden luona ja kaikkien teidän luonanne, jotka olette kohdanneet henkilökohtaisen kriisin yhteisen kriisin keskellä, Marin kirjoittaa.

Marin toteaa, että pandemia on iskenyt kovaa yhteiskuntiin ja siksi valtiot ovat velkaantuneet tukeakseen taloutta ja ihmisiä.

– Suomessa on helpotettu lomautuksia, tuettu yrityksiä ja käytetty mittavasti rahaa kriisin hoitoon, jotta selviämme yhdessä. Jokainen irtisanominen on kova inhimillinen isku. Jokainen irtisanominen, joka ei ole välttämätön, on kova yhteiskunnallinen isku. Toivottavasti yhteishenkeä löytyy kaikilta tämän poikkeuksellisen vakavan kriisin keskellä, Marin peräänkuuluttaa.