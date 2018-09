Pääministeri Sipilä Ylellä: Minua informoitu Turun saariston jättioperaatiosta – myös presidentti Niinistö saanut tietoa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoo saaneensa tarkasti tietoa viranomaisten jättioperaatiosta Turun saaristossa. Sipilä kertoi asiasta Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

– On toki informoitu, viimeksi tänä päivänä olen saanut tästä tarkan informaation, missä mennään, Sipilä sanoi Ylen lähetyksessä sunnuntaina iltapäivällä.

Sipilän käsitys on se, että myös presidentti Sauli Niinistöä on informoitu operaatiosta.

– Sanotaan näin, että kun kyse on tämäntyyppisestä operaatiosta, jossa on paljon viranomaistahoja ja yhteistoimintakysymyksiä, niin silloin meitä informoidaan – ja hyvä niin – vaikka niissä ei olisikaan merkittäviä ulkopoliittisia ulottuvuuksia. Mutta on hyvä tietää, jos jossain operaatio käynnissä ja se herättää kysymyksiä, Sipilä sanoi.

Sipilä totesi haastattelutunnilla, että operaatioon liittyvästä tiedottamisesta vastaa keskusrikospoliisi (KRP), eivät poliitikot.

Pääministeriltä kysyttiin samassa yhteydessä myös ulkomaalaisten maakauppojen rajoittamisesta. Sipilän mukaan maakauppoihin liittyvä lainsäädäntö on erillinen kysymys.

– Se on meillä puolustusministeriössä tällä hetkellä valmistelussa. Hallituksen esitys tullaan todennäköisesti tekemään, ja joitakin tarkennuksia sitten tulee näihin maakauppa-asioihin, mutta tämä on ollut jo pidempään valmistelussa, että tällä tapauksella ei ole nyt kytköstä tähän, Sipilä sanoi haastattelutunnilla.