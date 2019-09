Pääministerin aikataulu ihmetyttää

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen ihmettelee pääministeri Antti Rinteen (sd.) työllistämispuheita, kun tämä puhuu vuoden lisäajasta työllistämiskeinojen keksimiseksi.

– Perin hämmästyttävää puhetta. Kannattaisi kysyä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiltä. Siellä ovat työllistämislistat jo valmiina. Ei niitä tarvitse hieroa enempää.

Häkkäsen mukaan edellinen hallitus pisti ”lopputyönään” käyntiin uusien työllistämistoimenpiteiden valmistelun, jotta nykyisen hallituksen ei tarvitsisi aikailla.

– Siksi on hämmästyttävää keskustelu siitä, että hallitus ei tahdo löytää työllistämiskeinoja, Häkkänen sanoo ja kysyy, eikö hallituksella ole rohkeutta tehdä päätöksiä.

Häkkäsen mukaan ministeriöi­den virkamiehet ovat valmistelleet pitkään työllistämistoimia, joita tutkimuslaitokset ovat suositelleet, joten hallituksen pitäisi tietää, mitä päätöksiä tulee tehdä. Ministeriöiden arvioiden mukaan toimet toisivat 30 000–60 000 lisätyöllistä.

– Budjettiriihestä pitää tehdä poliittisia linjauksia. Siihen ei tarvita lisäaikoja.

Häkkäsen mukaan kokoomus tekee syksyn aikana välikysymyksen työllisyydestä, jos hallitus ei kykene tekemään päätöksiä. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat tällä hetkellä Suomen suurimmat oppositiopuolueet. Häkkäsen mukaan mahdollinen välikysymys tehdään kuitenkin kokoomuksen lähtökohdista.

– Jos perussuomalaiset lähtevät siihen mukaan, se on hyvä asia, mutta emme aio tinkiä keinojen toimivuudesta.

Suurimman oppositiopuolueen kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps.) kertoo lähteneensä eduskunnan syysistuntokauteen tosi innostuneena ja malttamattomana.

Pitkän puoluesihteerin pestinsä jättänyt Slunga-Poutsalo ­arvioi, että perussuomalaiset löytävät kokoomuksen kanssa yhteisen sävelen talouspolitiikasta ja yrittäjyydestä. Sote-uudistuksesta ja maahanmuuttopolitiikasta, johon kuuluu verotulojen oikeudenmukainen kohentuminen, oppositiopuolueiden näkemykset eroavat.

– Meidän ryhmällä on vahva huoli leväperäisestä talouspolitiikasta. Miten hallitus aikoo rahoittaa suuret lupaukset? On myös kiintoisaa nähdä, miten hallitus sisäisesti pärjää, kesällä on ollut kuplivaa.

Häkkäsen mukaan viime vaalikaudella toteutettiin kokoomuslaista talous- ja työllisyyspolitiikkaa ja tulokset olivat loistavat.

– Lähes 100 000 työpaikkaa syntyi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, mikä on parasta aluepolitiikkaa.

Häkkäsen mukaan edellinen hallitus teki 80 työllistämistoimenpidettä työllisyysasteen nostamiseksi ja SDP vastusti niitä jokaista. Hänen mielestään hallitus on tehnyt nyt vain työllisyysastetta laskevia päätöksiä.

– Tämän takia olen epäuskoinen, kykeneekö tämä hallitus tekemään yhtään konkreettista työllistämistoimenpidettä.

Kokoomuksen oppositiorooli vaatii Häkkäsen mukaan uudenlaista asennoitumista.

– Totta kai se on erilainen asento. Kokoomus on tottunut vastuullisesti hoitamaan asioita ilman populistista räyhäkkyyttä, Häkkänen kuvaa oppositioroolia.

Häkkänen on varma, että uusi asenne löytyy. Sitä helpottavat edessä olevat isot asiat, joita päätöksentekijöiltä vaaditaan, talouden ja työllisyyden kuntoon laittamista.

– Se on kokoomuksen leipälaji. Kykenemme haastamaan hallitusta ja tarjoamaan uskottavan vaihtoehdon.

Slunga-Poutsalon mukaan suuressa salissa täytyy käyttäytyä arvokkaasti, mutta kansanedustajilla täytyy olla oikeus puhua asiasta kuin asiasta. Maahanmuutto tuntuu hänen mukaansa olevan aihe, josta puhumista haluttaisiin rajoittaa.

– Suuren salin keskustelu kaipaakin tietyn tason värikkyyttä, mutta tietysti maltilla, henkilökohtaisia solvauksia ei pidä sallia, Slunga-Poutsalo kommentoi eduskunnan entisten puhemiesten huolta politiikan kielenkäytöstä.