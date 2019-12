Pääministerin salkusta luvassa tasainen taisto – sekä Marin että Lindtman saavat kannatusta demarivaikuttajilta

Peli pääministeri Antti Rinteen seuraajasta kiihtyi heti sen jälkeen, kun Rinne oli ilmoittanut erostaan tiistaina. SDP:n ehdokkaiksi asettuivat saman tien puolueen nuoremman polven kärkinimet, varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

SDP:stä kerrotaan, että jonkinlainen enemmistö eduskuntaryhmästä tukisi Marinia, vaikka myös Lindtmanilla on kannatusta. Yhden lähteen mukaan Marin nauttii vankkaa luottamusta myös puoluevaltuustossa, joka valitsee SDP:n pääministeriehdokkaan. Piirien edustajista koostuva puoluevaltuusto todennäköisesti kunnioittaa sitä, että Marin on puoluekokouksen valitsema sijainen Rinteelle ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Lindtman puolestaan on piiripuheenjohtajien suosikki Uutissuomalaisen tekemän kyselyn mukaan. Uutissuomalainen tavoitti tiistaina 13 piirijohtajasta 12. Vastaajista puolet eli kuusi nimesi suosikikseen Lindtmanin.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja on entinen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. SDP:n puoluehallitus on koolla torstaina ja päättää silloin, milloin kutsuu seuraavan puoluevaltuuston koolle.

Molemmilla omat vahvuutensa

Demarivaikuttajien mukaan Lindtmania vastaan puhuu se, että hän jo kahdesti kieltäytynyt ministerin salkusta. Lindtman on perustellut kieltäytymistään perhesyillä. Lindtmanin perhetilanne ei ole muuttunut, ja kaikista pesteistä pääministerin salkku olisi rankin. Tämän takia Lindtmanin halukkuutta pääministeriksi pidetään jopa hieman outona, SDP:stä sanotaan.

Jos Lindtmanista tulisi pääministeri, myös eduskuntaryhmän johtoon tarvittaisiin uusi ihminen, ja se aiheuttaisi lisää muutoksia turbulenssissa olevaan ryhmään.

Toisaalta Lindtmanin kokemus ryhmyrinä nähdään myönteisenä, sillä hän on hoitanut ryhmää hyvin ja selviytynyt tiukoistakin paikoista. Demaripiireissä arvostetaankin Lindtmanin pitkää kokemusta.

– Lindtmanilla on pitkä parlamentaarinen ura, hän on monissa liemissä keitetty ja hänellä on ryhmän ja kentän luottamus. Hän on huomattavasti Marinia kokeneempi ja SDP tarvitsee nyt kokeneen puheenjohtajan, joka yhdistää joukot, luonnehti eräs puoluevaikuttaja STT:lle.

Marinilla on puolestaan kokemusta ministeriydestä. Lisäksi hän osoitti vastuunkantoa jo vuoden vaihteessa, kun Rinne oli sairaana, osa STT:n lähteistä sanoo.

Erään demarivaikuttajan mukaan on kuitenkin tärkeintä, että valinta tehdään aidosti demokraattisesti. Tällöin SDP:n on helpompi jatkaa ilman suuria jakolinjoja.

Kurvinen allekirjoitti keskustan viestin

Rinne päätti erota tiistaina sen jälkeen, kun oli saanut keskustan perustelut siitä, miksi hän ei enää nauti hallituskumppanin luottamusta.

– Tein omat johtopäätökseni, Rinne sanoi tiedotustilaisuudessaan.

STT:n tietojen mukaan keskusta perusteli kirjallisesti luottamuspulaa Rinteelle seuraavasti: syynä on kokonaisarvio hallituksen toimintakyvystä, luottamuksesta ja uskottavuudesta.

Viestin oli allekirjoittanut keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen toimeksi saaneena, ei puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Rinne ei ottanut kantaa tulevaan pääministeriin. Hän kertoi jatkavansa itse kansanedustajana normaalisti.

Rinne kertoi myös jatkavansa puheenjohtajana ensi kesän puoluekokoukseen. SDP:stä arvioidaan, että kahden johtajan mallista voisi vielä syntyä törmäyksiä.

Toisaalta SDP:n historiassa on tilanteita, jolloin puolueen puheenjohtaja ei ole istunut hallituksessa. Esimerkiksi Paavo Lipponen ei aikoinaan mennyt Anneli Jäätteenmäen (kesk.) hallitukseen, vaan hänestä tuli puhemies.