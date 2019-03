Pääministerin vaimo harvinaisessa haastattelussa: "Haluan liikkua rauhassa kaduilla"

Poliitikkoja syytetään usein siitä, että he vieraantuvat yhteiskunnan vähäosaisista.

Pääministeri Juha Sipilällä ei tätä vaaraa ole, sanoi hänen vaimonsa Minna-Maaria Sipilä keskiviikkona Jyväskylässä. Vähävaraisia auttavan Sipilä Säätiön johtajana toimiva Minna-Maaria Sipilä kertoi pitävänsä huolen siitä, että puoliso saa kiireidensä keskelläkin ajantasaista tietoa yhteiskunnan nurjalta puolelta.

– Olen nähnyt työssäni pääasiassa kurjuutta 20 vuoden ajan ja joskus omakin maailmankuvani on aika musta. Pitää oikein heristellä itseään huomaamaan, että kaikki asiat eivät ole Suomessa huonosti, Minna-Maaria Sipilä kertoi.

Säätiö perustettiin 20 vuotta sitten. Sen jälkeen Sipilä säätiö on maksanut noin 135 000–150 000 euroa vuosittain avustuksina syrjäytymisvaarassa oleville köyhille. Keskimääräinen avustussumma on 1 000–1 500 euroa ja kohteet valitaan hakemusten perusteella.

Säätiön alkuaikana Sipilät pohtivat, kuinka tavoittaa todelliset avuntarvitsijat. Sen jälkeen yhteistyökumppaneiksi tulivat kirkon diakoniatyö ja kunnallinen velkaneuvonta.

– Kirkon diakoniatyössä on riittävän matala kynnys avun hakemiseen. Heidän avullaan avustus huolehditaan sovittuun kohteeseen, Sipilä kertoi.

Minna-Maaria Sipilä erottaa tällä hetkellä kolme ryhmää, joilla on muita suurempi riski joutua syrjäytyneiksi: työttömät, työkyvyttömät ja yksinhuoltajat. Erityisen huolissaan Sipilä on näiden perheiden lapsista.

– He ovat epätasa-arvoisessa asemassa esimerkiksi harrastusten suhteen. Ajattelen, että jokaisella lapsella on oikeus ainakin yhteen harrastukseen.

Lisäksi Sipilä on huomannut, että monet noin 30-vuotiaat nuoret naiset ovat vaarassa tippua kelkasta muun muassa masennuksen takia.

– Se on hälyttävää. Jokin tässä yhteiskunnassa asettaa niin isoja vaatimuksia, että kaikki eivät niistä selviä.

Minna-Maaria Sipilän haastatteleminen on suomalaiselle medialle harvinainen hetki. Pääministerin vaimo on saanut lukuisia haastattelupyyntöjä, mutta kieltäytynyt lähes kaikista. Lapsensa kuolemaan liittyviä tuntojaan Minna-Maaria Sipilä avasi muutamassa lehtijutussa, mutta muuten hän on pysynyt tietoisesti poissa julkisuudesta.

– Minulle on tärkeää, että pystyn liikkumaan rauhassa kaduilla, Sipilä sanoi.

Hänen puolisolleen se ei ole enää ollut mahdollista. Pääministerinä Juha Sipilä on joutunut rajoittamaan jopa rautakaupassa käymistä – muissa kaupoissa hän ei viihtynyt aiemminkaan.

Kuluneen pääministerikauden aikana Minna-Maaria Sipilää ovat harmittaneet myös erilaiset puheet, joista vaimo ei ole tunnistanut miestään.

– Näiden puheiden perusteella Juhaa kuitenkin arvotetaan. Se ei tunnu hyvältä. Olen kokenut, että asioita ymmärretään tahallaan väärin ja vedetään mattoa jalkojen alta, Sipilä sanoi.

Toisaalta pariskunnalla ei ole Minna-Maarian mukaan tapana jäädä märehtimään menneitä.

– Jos joku sanoo jotain pahasti, niin se on enemmän hänen oma ongelmansa. Elämä on niin suuri lahja, että sen voi käyttää muutenkin kuin murehtimalla muiden sanomisia.

Lisäksi hän kertoi nauttineensa niistä hetkistä, jolloin Sipilät ovat vieneet iäkkäämpiä kansalaisia vierailulle pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan.

– On ollut hienoa seurata, kuinka tärkeää heille on ollut päästä sinne. Sellaisen historiallisen paikan jakamisesta on tullut hyvä mieli.