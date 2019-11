Pääradan liikenteessä myöhästymisiä ainakin illansuuhun asti – ihminen jäi junan alle

Pääradan junaliikenteessä on myöhästymisiä ainakin kello 18:aan, arvioi Rataliikennekeskus. Syynä on se, että ihminen on jäänyt junan alle Helsingissä Tapanilan asemalla.

Myöhästymisiä on paikallisjunissa I,K,P,R ja Z. Osa vuoroista on peruttu. Myös kaukojunaliikenteelle aiheutuu myöhästymisiä sekä Helsingin ja Tampereen että Helsingin ja Lahden välillä.

Välillä Oulunkylä–Tikkurila käytössä on vain yksi raide neljästä.

Pelastuslaitoksen mukaan junan alle jäänyt oli mieshenkilö. Hänen iästään ei ole täyttä varmuutta.

Junan vauhti oli yliajon hetkellä varsin kova. Kyseessä oli Rataliikennekeskuksen mukaan IC-juna, eli sen ei ollut määrä pysähtyäkään Tapanilassa.

Raivaustyöt asema-alueella ovat meneillään. Poliisi tutkii tapausta.