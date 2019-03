Pääseekö peto irti? Kaikki vastaan kaikki -kamppailu televisiossa sävyttää eduskuntavaalien loppusuoraa

Eduskuntavaalikamppailu huipentuu tänään alkavaan usean ison televisiotentin kimaraan. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) viime perjantainen hallituksen eronpyyntö muutti poliittista tilannetta suuresti.

Merkittävät siirtymät ovat vielä mahdollisia puolueiden kannatusluvuissa nyt kun perinteinen hallitus–oppositio-asetelma on vaihtunut kaikki vastaan kaikki -tilanteeksi.

Lukuisien paneeli- ja ajankohtaiskeskusteluiden ohella Yle ja MTV järjestävät erityyppisiä suuria tv-tenttejä etupäässä puolueiden puheenjohtajille.

Vaikka viimeisten viikkojen lähtökohta on näennäisen selkeä SDP:n gallupjohdon vuoksi, voi vaali-illan tulos näyttää perin erilaiselta kuin nyt, sillä liikkuvista äänestäjistä käydään tiukkaa kilpailua.

– En usko, että äänestystulos on samanlainen kuin mielipidekyselyissä nyt, arvioi professori Juha Herkman Helsingin yliopistosta.

Sähköä ilmassa

Politiikan sykli on nykyisin erittäin nopeaa, ja näin ollen neljä viikkoa on hyvin pitkä aika. Siksi televisiotenttien merkitys voi nousta entistä keskeisemmäksi.

– Tilanne on äärimmäisen kiinnostava, koska hallituksen eroilmoituksen myötä asetelma on uudelleen sähköistynyt, sanoo väitöskirjatutkija Laura Nordström Helsingin yliopistosta.

Hän huomauttaa, että Suomessa ei nyt ole hallitusta, jonka kannatusta mitattaisiin vaaleissa. Hallituksen ero ei lisää luottamusta poliittisen järjestelmän vakauteen.

– Oletan, että oppositio ja SDP:n Antti Rinne tuo toista näkökulmaa esille. Onko vastuullista jättää hallitusvastuu juuri ennen vaaleja? Kuvittelisin, että tätä hän haastaa, Nordström jatkaa.

Kärjessä on paljon hävittävänä

Erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta huomauttaa, että ykkösenä oleminen on kaksipiippuista.

– Kaikki tykkäävät olla johdossa, mutta vaaleihin on vielä kuukausi. Kärkipaikalla on vain hävittävää ja takamatkalta tulevilla haastajilla on vain voitettavaa.

Samoilla linjoilla on Nordström.

– SDP:llä on tässä tilanteessa vain menetettävää. Kuvittelisin, että ovat varovaisia, jotta saisivat hyvän nosteen pidettyä yllä. Hirveitä riskejä ei kannata ottaa, vaan pelata rauhallisesti, jotta tulos ei lähde sulamaan.

Herkman pitää selvänä, että SDP:n asema muuttui tietyllä tapaa haastavammaksi pääministerin viime perjantaisen eroilmoituksen jälkeen. Eron, jota Herkman pitää Sipilältä taitavana strategisena vetona. Nyt SDP:ltä odotetaan aitoja avauksia, joilla on kääntöpuolensa.

– Niistä voi joutua vastuuseen, jos puolue päätyy hallitukseen.

Karimäkikin arvioi, että hallituksen eron ja sote-uudistuksen epäonnistumisen myötä SDP:n tilanne muuttui.

– Mikäli hallitus olisi jatkanut soten kaatumisesta huolimatta, olisi se ollut SDP:lle jossain määrin helpompaa. Olisi ollut selkeämpi hallitus–oppositio-asetelma ja olisi voinut helpommin haastaa hallituspuolueita. Voihan sen edelleenkin tehdä, mutta etenkin pääministeri Sipilä voi todeta, että eroamalla kannettiin vastuuta.

Sipilä on useaan otteeseen toistanut tulos tai ulos -periaatettaan. Sipilä on aiemmin viitannut sekä hallitusvastuuseen että omaan asemaansa keskustan puheenjohtajana, mikäli tulosta ei synny.

Buustilla keskusteluihin

Puolueiden puheenjohtajat joutuvat televisiotentissä kovaan prässiin, sillä heidän on esiinnyttävä vakuuttavana ja edustavana pääministeriehdokkaana ja jo heinäkuussa koittavan Suomen EU-puheenjohtajakauden vetäjänä.

Hallituksen eron jälkeen keskustan Sipilä ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo eivät ole enää sitoutuneita toisiinsa ja voivat tehdä pesäeroa aiempaan hallituskumppaniin. Puheenjohtajana Sipilä saattaa saada varsinkin omiensa joukossa nostetta, myönteistä "pöhinää", joka näkynee vaalikeskusteluissa.

– Uusi tilanne antaa Sipilälle uudenlaista buustia lähteä keskusteluihin, veikkaa Eduskuntatutkimuksen keskuksen Karimäki. Hänen mielestään myös Orpo pystyy osallistumaan vapautuneesti tentteihin.

– Rajoitukset ovat siinä mielessä poissa, että ei tarvitse suhtautua hyväksyvästi hallituskumppanin sellaisiin linjauksiin, jotka eivät ole oman puolueen mielestä kannatettavia. Näemme enemmän linjanvetoja, Karimäki ennakoi.

Selkeä noste vihreille

Televisio on välineenä armoton, ja esimerkiksi jännittäminen tai kehno väittelytaito näkyy ja kuuluu heti. Puheenvuoron saaminen, selkeä viestintä ja tilan ottaminen voi olla kiihkeässä keskustelussa vaikeaa.

Vihreiden tämänhetkisellä puheenjohtajalla Pekka Haavistolla on vahva rutiini televisiotenteistä, ja hän menestyy pääministerikyselyissä. Muutama viikko sitten uutisoidussa Suomen Yrittäjien tilaamassa selvityksessä Haavisto oli kärkipoliitikoista mieluisin pääministeriehdokas. Toiseksi suosituin oli Orpo ja kolmanneksi jäi Rinne. Sipilä oli neljäs. Tutkimuksen teki Kantar TNS .

Lännen Median Taloustutkimuksella teettämä, tammikuun alussa julkistettu kysely oli pitkälti samansuuntainen.

– Haavisto on vahvoilla. Hänellä on poliitikkona pitkä historia, hänellä on takanaan presidentinvaalikampanjaa ja tv-tenttejä, ja hänen puolellaan on yleinen mielipide puoluejohtajien imagoasioissa. Hänellä on aika turvallinen asema lähteä tentteihin, sillä kansasta löytyy paljon ihmisiä, jotka pitävät häntä varteenotettavana johtajana, sanoo Karimäki.

Rinteellä kuumottava paikka

Orpo on yleensä esiintyjänä varma ja "poliittisena viestijänä arvostettukin", kuten Herkman luonnehtii. Orpo on ollut hyvissä asemissa ja onnistunut vakuuttamaan, että olisi pystyvä pääministeri. Tosin Alma Median vastikään julkaistussa poliitikkopörssissä Orpon suosio oli laskenut. Kyselyssä tiedusteltiin, kenelle kansalaiset olisivat valmiita antamaan lisää poliittista valtaa.

Rinteen lähtökohtia tentteihin Karimäki pitää suurimpien puolueiden puheenjohtajista ehkä heikoimpana. Herkmankin huomauttaa, että Rinnettä ei pidetä karismaattisena, mutta hän on huomannut tämän parantaneen esiintymistään.

Karimäki arvioi, että pitkän sairausloman jälkeen paluu ei ole helppoa.

– Vielä kun tulee tällainen SDP:stä riippumaton muutos tähän vaalitaistelun luoteeseen hallituksen eron myötä. Ehkä enemmän kohdistuu painetta Rinteeseen, sillä hänen pitää pystyä välittämään gallupjohtajan näkemys ja vaihtoehto kansalle, jotta pystytään johtopaikka pitämään vaalipäivään asti. Siinä mielessä on varmasti kuumottava paikka.