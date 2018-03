Pääsenkö Alkoon, miten linkit kulkevat? Pääsiäismuistio kertoo palveluiden aukioloajat ja aikataulut

Pääsiäisenä on jonkin verran muutoksia palveluissa.

Alkot ovat auki kiirastorstaina kello 9–21 ja pääsiäislauantaina 31.3. kello 9–18. Pitkäperjantaina 30.3 sekä 1. ja 2. pääsiäispäivänä 1.4. ja 2.4. pitkäripaiset ovat kiinni.

Kaupat ovat uuden lainsäädännön myötä pääsääntöisesti auki pääsiäisenä joka päivä.

Pääsiäinen on junaliikenteen sesonkia. Pääsiäisen menoliikenteen vilkkain matkustuspäivä on kiirastorstai, kun taas paluuliikenteessä hulinaa riittää pääsiäismaanantaina sekä tiistaina. Kaukojunien aikatauluissa on viikonloppuna runsaasti muutoksia. Tiedot pääsiäispyhien liikennemuutoksista kannattaa tarkastaa suoraan VR:n verkkosivuilta.

Myös Matkahuollon bussiliikenteessä on paljon muutoksia pääsiäispyhinä. Kaikki aikataulutiedot pyhäpäivien poikkeuksineen löytyvät Matkahuollon nettisivuilta.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen vihreiden Linkkien aikataulut linjoilla 1–39 ja 42 ovat pääsiäisen aikaan osin normaalista poikkeavat. Kiirastorstaina 29.3. ajetaan normaalit arki- ja koulupäivävuorot, pitkäperjantaina 30.3. sunnuntaivuorot, lauantaina 31.3. lauantaivuorot, 1. pääsiäispäivänä eli sunnuntaina 1.4. ajetaan sunnuntaivuorot sekä 2. pääsiäispäivänä eli maanantaina 2.4. ajetaan sunnuntaivuorot.