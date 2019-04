Pääsiäinen työllisti virkavaltaa tasaisesti – poliisi varoittaa yhdestä selkeästä kevään merkistä

Pientä tappelunnujakkaa ja nahistelua pitkin Keski-Suomea, rattijuoppoja ympäri maakuntaa, varkaita ja muutama kiinni jäänyt kaahari Nelostiellä.

Näin kuvaili Sisä-Suomen poliisilaitoksen komisario Reima Rossi poliisin tehtäviä pääsiäisen pitkänä viikonloppuna.

– Ei mitään normaalista viikonlopusta poikkeavaa, eikä erityisen kiivasta. Rattijuoppoja oli saman verran kuin tavallisesti vilkkaana viikonloppuna, Rossi kertoi maanantaina iltapäivällä.

Vakavimmalla rikosnimikkeellä tutkitaan tapahtumia Toivakassa torstai-illan pääsiäisliikenteessä kello kuuden aikoihin. Vuonna 1997 syntynyt mikkeliläismies ajoi moottoripyörällä liikennepoliisia vastaan Nelostiellä yli 190 kilometrin tuntinopeudella. Poliisi lähti nuorukaisen perään useamman partion voimin eri suunnista. Kaaharin edellä ollut poliisimies nousi ajoneuvosta ja näytti pysähtymismerkkiä, jota nuorukainen ei totellut, vaan jatkoi matkaansa yli 200 kilometrin tuntivauhdilla. Poliisi joutui väistämään, joten tapahtumia tutkitaan rikosnimikkeellä kuin murhan yritys.

Myös lauantaina ja sunnuntaina poliisi tavoitti Keski-Suomessa kaksi henkilöä, joita epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamista.

Lauantai-iltana nuori, vuonna 1994 syntynyt autoilija kiihdytti Nelostiellä Vehniän kohdalla poliisin tutkaan 172 km/h -nopeudella kahdeksankympin nopeusrajoitusalueella. Kuljettaja menetti kaahailun takia ajokorttinsa.

Sunnuntaina iltapäivällä puolestaan vuonna 1995 syntynyt mies ajoi Joutsassa moottoripyörällä 120 km/h kuudenkympin nopeusrajoitusalueella.

Polkupyörävarkaat liikkeellä

Vaikka Rossi muistuttaa jokakeväisestä ilmiöstä, polkupyörävarkaista.

– Kiinnitin pääsiäisenä huomiota, että polkupyörävarkausia on nyt pääsiäisen aikaan ilmoitettu tavallista enemmän. Voi tosin olla, että varkaudet ovat tapahtuneet jo aikaisemmin, mutta ne on huomattu vasta nyt. Näyttää kuitenkin siltä, että kevät on tullut ja pyörävarkausbuumi on selkeästi käynnissä, Rossi pohti.

Polkupyörävarkausista on ilmoitettu erityisesti Jyväskylän seudulla, mutta yksi myös Keuruulla. Pyöriä on varastettu niin pyörävarastoista, pihoista kuin esimerkiksi Jyväskylässä Kyllön terveyskeskuksen pyöräparkista.

– Nyt on varoituksen sana paikallaan! Polkupyöristä kannattaa pitää huolta, Rossi muistutti.

Toinen varoituksen sana komisariolta menee autoilijoille. Rossin mukaan myös autojen kesärenkaita on ilmoitettu varastetuiksi.

– Ne ovat niin sanottuja kausituotteita, ja tämä on nyt se kausi, jolloin polkupyöriä, autojen kesärenkaita ja -vanteita varastetaan. Omista tavaroita kannattaa nyt pitää huolta, Rossi sanoi.