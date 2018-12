Päästökilot karisivat lennoista ja suihkuista – Mikko Valtonen ymmärtää, että hänen elämäntapansa aiheuttaa monissa vastareaktion

Oli aika, jolloin Mikko Valtonen, 31, ei juuri ajatellut ympäristöä valinnoissaan. Hän piti patterin aina täysillä ja kävi suihkussa, kun olo tuntui nahkealta. Siinä elämässä raha hupeni tavaroihin, jotka unohtuivat kaappiin.

– Kun halusin jotain, ostin sen. Kotona tavara ei usein enää kiinnostanut. Kaapit täyttyivät asioista, joista en edes pitänyt, Jyväskylän Viitaniemessä asuva opettaja ja väitöstutkija toteaa.

Nyt Valtonen elää siten, että ilmastonlämpeneminen pysähtyisi, jos kaikki eläisivät kuten hän. Tavallinen suomalainen aiheuttaa vuodessa 10 000 kilogramman hiilidioksidipäästöt. Valtonen on suitsinut omat päästönsä 3 000 kiloon. Vielä voisi vähän tikistää: tavoitteena on päästä 2 500 kiloon.

Kiloja on karissut erityisesti asumisesta. Valtonen on laskenut huonelämpötilansa pysyvästi noin 19 asteeseen. Öisin ja ollessaan poissa hän sammuttaa patterit. Suihkut ovat lyhentyneet kahteen ja puoleen minuuttiin. Lämmintä vettä Valtonen kertoo käyttävänsä kymmenen litraa vuorokaudessa, kun suomalaiset keskimäärin lotraavat 40–50 litralla. Sähkö on uusiutuvin luonnonvaroin tuotettua, ikkunat tiivistetty.

Valtonen syö kasvisruokaa, polkee kaikki matkat polkupyörällä ja ostaa vain harkiten.

Lentomatkailusta luopuminen on yksi hänen isoimmista ilmastoteoistaan. Tarve kumpusi lopulta sisältä päin.

– Koin, että luopuminen oli lopulta helpompaa kuin syyllisyyden poteminen. Sisäisen ristiriidan kanssa on raskasta elää.

Ensi kesänä Valtosella on edessä pakollinen työmatka Italiaan. Sinne hän aikoo matkustaa junalla Ruotsin kautta.

Syyllisyys on yksi syy, miksi Valtonen uskoo saaneensa myös kritiikkiä elämäntavastaan. Hän näkee, että ilmastonmuutos saa ihmiset tuntemaan vaikeita tunteita: huonoa omatuntoa, pelkoa, luopumisen tuskaa, ahdistusta. Näitä tunteita välttääkseen moni haluaa olla ajattelematta. Siksi Valtonenkin kertoo kohdanneensa paljon hiljentämistä ja piiloaggressiivisuutta.

– On luonnollista yrittää välttää ikäviä tunteita. Koen kuitenkin, että juuri tunteiden kohtaaminen on olennaista, kun haluaa tehdä muutoksen. Ne laittavat asioita liikkeelle.

Tunnemyrskyjä on mahtunut Valtosenkin matkalle. Muutos ei kuitenkaan ole ollut pelkkää tinkimistä.

– Iloni on voimistunut. Kun kulutan harvemmin, nautin jokaisesta kerrasta enemmän. Käyn edelleen elokuvissa, konserteissa ja ravintoloissa, ja ostan yhä tavaroita, mutta harkitummin.

Mikko Valtosella on jalassaan sukat, joilla on elinikäinen takuu. Lähitulevaisuudessa tarkoituksena on tilata t-paitoja, joilla on 30 vuoden takuu. Pitkällä tähtäimellä Valtonen säästää tietokoneeseen, jonka elinodote on 10 vuotta ja joka on ainoana saanut EU:n ympäristömerkin. Kestävien tuotteiden löytäminen vaatii sinnikkyyttä, kuluttaminen on aiempaa suunnitelmallisempaa ja kaikki menot täytyy kirjata ylös, jotta rahat riittävät. Lopputulos on kuitenkin sen väärti.

– Olen tyytyväisempi omaisuuteeni kuin koskaan aikaisemmin, koska olen hankkiutunut eroon tavaroista, joita en tarvitse.

Hiilidioksidipäästöt: Pieni maa, miksi vaivautua?

Kuulun maailman rikkaimpaan kymmeneen prosenttiin, vaikka teen väitöskirjaani apurahalla. Me aiheutamme puolet maailman ympäristöpäästöistä. Kaikki suomalaiset kuuluvat rikkaimpaan viidennekseen, Mikko Valtonen toteaa.

Suomessa sorrutaan helposti ajattelemaan, ettei pienen maan tekemisillä ole väliä. Kun Kiina, kun Yhdysvallat, kun Intia... Valtonen muistuttaa, että yksittäisistä ihmisistä syntyy nopeasti iso, äänetön enemmistö, joka ei oivalla vaikuttamismahdollisuuksiaan.

– Me voimme olla osa ongelmaa tai osa ratkaisua, mutta teoillamme on joka tapauksessa vaikutuksia.

Muutos tapahtuu askel kerrallaan

Kun Frodo sai tehtäväkseen viedä taikasormuksen Mordoriin tuhottavaksi, tuli aluksi tunne, että ei tule onnistumaan, Mikko Valtonen aloittaa. Epäilyksistä huolimatta kirjailija J. R. R. Tolkienin luoma pieni Frodo-hobitti taittoi matkan etappi kerrallaan ja hoiti lopulta homman kotiin.

– Jokainen voi nähdä oman matkansa kohtuullisempiin ilmastopäästöihin seikkailu­tarinana. Aluksi voi tuntua, että päähenkilöllä ei ole mitään jakoa, mutta lopulta pienempien ja suurempien yksittäisten taisteluiden ja kohtaamisten kautta määränpää häämöttää.

Omien hiilipäästöjen vähentäminen kannattaa aloittaa kokonaisuuden kartoittamisesta, Valtonen neuvoo. Esimerkiksi Ilmastodieetti-sivuston päästö­laskurilla voi täsmällisesti selvittää, kuinka paljon omasta elintavasta tulee päästöjä ja mikä niitä eniten aiheuttaa.

– Jos haluat pienentää hiilijalanjälkeäsi, aseta ensin kokonaistavoite. Voit päättää vaikka puolittaa päästösi viidessä vuodessa. Aseta jokaiselle vuodelle konkreettisia vähennystavoitteita ja iloitse saavutuksistasi.

Valtonen korostaa, ettei päästöjen karsimisen tarvitse johtaa ankeaan, karsittuun elämään.

– Seikkailutarina ei ole leppoisa piknik. Muutos tuntuu aluksi vaikealta, mutta kun asiat oppii, ne muuttuvat helpoiksi. Tutkimusten mukaan kestävät valinnat vahvistavat tyytyväisyyden ja elämän merkityksellisyyden tunnetta.

