Päätös tehty: Matti Nykäsen muistomerkkiä ryhdytään valmistelemaan, arvioitu budjetti 100 000 euroa

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunki käynnistää Matti Nykäsen muistomerkin valmistelun.

Kaupunginhallitus nimesi työryhmän, jonka tehtävänä on laatia teoksen toteuttamisen työohjelma tavoitteista, hankintamenettelystä, sijaintipaikasta/-paikoista, kokonaisbudjetista ja aikataulusta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on valita taiteilijat, joilta pyydetään luonnokset muistomerkiksi sekä tehdä lopulta ehdotus toteutettavasta muistomerkistä ja sen sijaintipaikasta. Muistomerkin toteuttaminen tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2019. Muistomerkkihankkeen arvioitu kustannus on noin 100 000 euroa. Kaupunki hakee hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.

Kaupunginhallitus nimesi muistomerkin valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelan ja työryhmän jäseniksi Jyväskylän Taidemuseon amanuenssi Jaana Oikarin, liikuntapalvelujen suunnittelupäällikkö Anna-Leena Sahindalin, maisema-arkkitehti Mervi Vallinkosken, kansliapäällikkö Heli Leinonkosken sekä taidekonsultti Kirsi Pitkäsen Art Impact -yrityksestä.

Yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä urheilijoista, Matti Nykänen menehtyi 4. helmikuuta 2019. Jyväskylässä syntyneen ja kaupungissa suuren osan elämästään vaikuttaneen Nykäsen urheilulliset ansiot ovat poikkeuksellisen mittavat. Jyväskylän kaupunki on halukas toteuttamaan Matti Nykäsen menestyksekästä urheilu-uraa kunnioittavan muistomerkin.