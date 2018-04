Päätoimittaja Mervola: Helteen loikka työnantajaleiriin on harvinainen ja jopa outo

Valtakunnansovittelija Minna Helteen loikka työnantajaliiton johtajistoon jättää kauas taakse Hjallikset, Turuset ja Väyryset, kirjoittaa Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola Huomioita-palstallaan.

– Lakkokenraalista tulee työnantajaporho. Siirto on ylivoimaisesti suurin loikka parin viime viikon aikana. Kauaksi jäävät Hjallikset, Turuset ja Väyryset. -- Siirto on harvinainen ja jopa outo, sillä Helle on leimallisesti ollut ammattiyhdistysjohtaja. Hän on tehnyt käytännössä koko työuransa ay-liikkeen palveluksessa.

Lue koko kirjoitus täältä.