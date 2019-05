Päätoimittaja Mervola: Kolme meppiä, melkein neljännes!

Keski-Suomesta näyttäisi olevan tulossa maamme eurooppalaisin maakunta.

Vaikka Keski-Suomi onkin maamme viidenneksi suurin maakunta, silti kolme eurokansanedustajaa on paljon suhteessa maakunnan väkimäärään. Se on melkein neljännes maamme 13:sta europarlamentin edustajapaikoista.

Mauri Pekkarinen on ennakkoäänten perusteella selvästi keskusta suosituin ehdokasta ja hän tulee hyvin todennäköisesti nyt valittua pitkän parlamentaarisen eduskuntauran jälkeen Brysseliin. Ero seuraaviin on niin suuri. Henna Virkkunen on äänissä kokoomuksen kolmanneksi suosituin ja näyttää ottavan toisen kauden Brysseliin. Hänelläkin on kohtuullinen marginaali kokoomuksen seuraavaan ehdokkaaseen.

Teuvo Hakkarainen (ps.) näyttää nyt pääsevän Brysseliin. Hän on Laura Huhtasaaren jälkeen perussuomalaisten kakkonen. Hakkarainen sai puoluejohtaja Jussi Halla-aholta vahvaa ennakkotukea vaalikampanjalleen. Kokonaisuutena tuloksesta näyttäisi tulevan keskisuomalaisittain mainio. Kolme ehdokasta pääsee EU:n parlamenttiin. Se oli maakunnallinen maksimitulos. Jo etukäteen oli selvää, että ainakin yksi tai kaksi tulee todennäköisesti valituksi. Mutta että kolme! Hienoa.

Kirjoitus on julkaistu päätoimittaja Pekka Mervolan Huomioita-palstalla. Lue palstan kaikki kirjoitukset tästä.