Päätoimittaja Mervola: Kulmunilta järisyttävä punamultapuhe

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin ensimmäinen linjapuhe valinnan jälkeen oli yllättävä ja kova linjauksiltaan.

Hän paalutti keskustan ja SDP:n punamultayhteistyötä sellaisella voimalla puheessa, että keskustan linjasta ei nyt ole epäilystä. Puolue on siirtynyt liikemies Juha Sipilän (kesk.) ajasta ja porvariyhteistyöstä ideologisesti vasemmalle.

Kulmuni puhui puheensa alkuosassa pitkästi köyhyydestä ja siitä, kuinka keskustan keskeisiä arvoja ovat yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. ”Niiden puolesta tulen taistelemaan”, Kulmuni sanoi.

Hänen mielestään suomalaisten tulisi voida luottaa siihen, että keskusta on aina heikomman puolesta. Hän kuvasi pitkästi puheessa huono-osaisuutta ja lupasi muun muassa, että keskusta ajaa lapsiperheköyhyyden poistamista.

”Esimerkit maailmalta osoittavat, mitä tapahtuu, kun yhteiskunnan kehityksen annetaan mennä vain vahvimpien ja voimakkaimpien ehdoilla. Silloin horjuu helposti koko yhteiskunta.”, Kulmuni sanoi.

Kulmuni linjasi keskustaa kohti sosiaalidemokraatteja ja punamultayhteistyötä. On aika poikkeuksellista, että uusi puheenjohtaja selvästi ilmoittaa yhteistyöpuolueen linjapuheessaan.

”Punamultayhteistyöllä on kunniakas perintö suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Keskustan ja SDP:n yhteisenä tavoitteena on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olla yhteisen Suomemme kehittäminen niin, että jokaisella on työtä ja kaikki suomalaiset ja koko maa pysyvät samassa veneessä”, Kulmuni sanoi.

Hän siis julisti pitkää keskustan ja SDP:n yhteistyötä linjanaan. Hän toisti kolme kertaa puheessaan sanat: ”keskusta ja SDP”. Se on todella huomionarvoista. Kokoomuksesta ja elinkeinoelämästä saati sitten EK:stä hän ei puhunut lainkaan. Edellisen hallituksen aikaan EK oli puheiden ytimessä, mutta nyt hegemonia yhteiskunnassa on todella siirtynyt toisaalle.

Kulmuni jatkoi: ”Keskusta on sopimisen puolella. Uskon että myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa pystymme löytämään enemmän yhdistäviä kuin erottavia asioita. Työmarkkinoilla tarvitaan luottamusta, uudistuksia ja sopimista.”

Kulmunin puheen linjaukset ovat järisyttäviä. Keskustan on nyt syvässä liitossa SDP:n kanssa ja jättänyt kauaksi taakseen porvariyhteistyön. Kulmunista tuli tämän päivän linjapuheella punamullan sekä keskustan ja SDP:n yhteistyön keulakuva.

Mielenkiintoista on nähdä, miten SDP:n Antti Rinne vastaa. Ja kuinka porvarillinen Suomi hyppää kuin tulitikun pepun alle saaneena ja rääkyy vasemmistovallasta. Toisaalta juuri näin asia on. Keskusta on nyt linjannut tulevan menestyksensä punamullan ja vanhan SDP-akselin varaan.

Kirjoitus on julkaistu päätoimittaja Pekka Mervolan Huomioita-palstalla. Muita palstan juttuja voit lukea täältä.